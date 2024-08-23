Во Владивостоке девушка отрицала беременность и родила за пять минут на осмотре у гинеколога

Во Владивостоке девушка до последнего отрицала беременность – 19 августа она пришла на осмотр с жалобами на боль в животе. В кабинете гинеколога пациентка родила малыша за пять минут.

Подробности уникальной истории приводит Kp.ru.

Врачи быстро определили признаки беременности, хотя пациентка уверяла, что никакого ребенка нет. Ее посадили в кресло, и тут же начались стремительные роды.

У женщины родился мальчик весом 2710 граммов. Он был обмотан пуповиной – медсестра раскрутила ее и обрезала. Роженицу осмотрели гинеколог, терапевт и хирург. Состояние матери и ребенка было в норме.

Младенца завернули в простынь и передали врачам скорой помощи с матерью. Их доставили в роддом.

Ранее сообщалось, что предполагаемая девушка футболиста Андрея Аршавина родила дочь. Вероятно, спортсмен в пятый раз стал отцом.