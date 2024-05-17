17 лет лечения: в Иркутске медики спасли ребенка от отравления щелочью

В Иркутске врачи Ивано-Матренинской детской больницы 17 лет боролись за жизнь несовершеннолетнего юноши, который в возрасте одного года выпил жидкость для прочистки труб. Благодарность медикам от его мамы опубликована на сайте учреждения.

Женщина пояснила, что ее ребенок в возрасте одного года выпил щелочь. Из-за этого у него случилась перфорация пищевода. В два года ему сделали операцию по пластике пищевода. На протяжении 17 лет мама ходила с сыном на лечение в данную больницу. В результате усилия медперсонала хирургии № 1 дали свои плоды.

Она поблагодарила не только медиков, но и работницу буфета, которая, по словам женщины, готовила самую вкусную кашу.

Самые теплые слова жительница Иркутска адресовала хирургу Вячеславу Хамзиевичу.

«Сколько всего он сделал для нас. Он спас мне сына, за эти 17 лет стал почти как отец для Егора», — написала мать юноши.

Ранее в Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка отравилась антидепрессантами матери. В тяжелом состоянии ребенка увезли в Филатовскую больницу.

Также мы писали, что российский хоккеист выпил нашатырный спирт во время матча в Москве.