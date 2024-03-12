Обжег рот и желудок: российский хоккеист выпил нашатырный спирт во время матча

В Москве хоккеист Валерий Зотов, игрок ХК Wolta, получил химический ожог, выпив нашатырный спирт во время матча. Его увезли на карете скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, пока все еще неизвестно, как именно жидкость оказалась в бутылке спортсмена. Не исключено, что его хотели таким образом отравить. Известно, что Золотов не знал о содержимом емкости, поэтому легко выпил во время игры и обжег рот и желудок.

После случившегося его доставили в больницу, где поставили диагноз - химожог второй степени. Сейчас Валерию уже лучше, и он сообщил медикам, что придерживается версии намеренного отравления. Информация уже была передана полиции.

К слову, руководство ХК Wolta отрицает то, что хоккеист был госпитализирован во время матча. При этом по записи игры видно, как Золотом покидает площадку и больше не возвращается.

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