В Подмосковье 13-летнюю девочку отчислили из школы после родов. Об этом сообщает mk.ru.

По информации источника, школьница узнала о беременности за 2 месяца до родов. Мама девочки забила тревогу, когда та сильно похудела и стала выглядеть старше своих лет. Родительница была убеждена, что у дочки камни, но педиатр сообщил о беременности.

22 сентября семиклассница родила девочку. Как сообщает источник, ребенок появился на свет без патологий. Сейчас мама и дочь находятся в больнице в хорошем состоянии. Отмечается, что школьницу отчислили из образовательного учреждения сразу после родов. Ей посоветовали перейти на платное семейное обучение.

Известно, что отцом ребенка является совершеннолетний юноша. На данный момент он находится под домашним арестом.

Ранее в Германии 11-летняя школьница родила от отчима. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что школьница в Новой Москве забеременела от 63-летнего мужа бабушки.