Осталась у дедушки ночевать: выяснилось, как школьница забеременела от 63-летнего мужа бабушки

Выяснилось, что 14-летняя школьница в Новой Москве забеременела от 63-летнего мужа бабушки, переночевав у него. Известно, что дедушка воспитывал девочку с 10 месяцев.

Подробности происшествия сообщает сайт mk.ru.

Семья – бабушка с 63-летним мужем, мама девочки и другие дети – проживали в трехкомнатной квартире. Ее снимал мужчина – второй супруг пенсионерки. Пара поженилась 10 лет назад, однако в 2022 году между супругами возник разлад. В итоге его жена с дочерью и внуками съехали в другую квартиру. Мужчина не прекращал общение с бывшими родственниками, приносил гостинцы.

Школьница рассказала, что мужчина надругался над ней в конце весны 2023 года. Она задержалась на прогулке с друзьями и осталась на ночевку у дедушки. Мужчина кормил ее, а после просмотра телевизора совратил. Он пригрозил молчать.

Девочка рассказала о случившемся только тогда, когда мать предупредила: отца ребенка будут искать. Мужчину задержали, девочке, которая учится в 8 классе, скоро рожать, срок беременности составляет 36 недель.

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