Признаки беременности заметили учителя: 11-летняя школьница родила от отчима

В Германии 11-летняя школьница родила от отчима. Признаки беременности замечали учителя, они сообщили в полицию.

Подробности случившегося приводит Kp.ru со ссылкой на немецкую газету.

Педагоги замечали, что школьница беременна. При этом девочка регулярно посещала школу и не пропускала уроки. Учителя обратились в полицию, когда учащаяся родила.

Молодую маму и ее ребенка передали в приемную семью. Девочка также будет посещать курсы у психотерапевта.

Известно, что отчим школьницы до сих пор не задержан и не арестован. По факту случившегося начата проверка.

Ранее сообщалось, что школьница в Новой Москве забеременела от 63-летнего мужа бабушки. Все произошло после того, как девочка осталась у него ночевать после прогулки с друзьями.