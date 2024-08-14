104-летняя женщина рассказала о вредном секрете своего долголетия

104-летняя жительница Великобритании считает вино и джин секретом долголетия. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на зарубежное издание.

Дорин Мэннинг отметила 104-летие. На сегодняшний день женщина проживает в доме престарелых. Несмотря на возраст, она увлекается вышиванием и составлением букетов. Британка считает, что секрет ее долголетия заключается в алкогольных напитках.

«Мы спросили Дорин, в чем секрет долгой жизни. Она ответила: «Стакан воды утром, стакан вина, когда готовишь обед, и джин!»», — сообщила сотрудница дома престарелых.

Ранее сообщалось, что 30-летняя британка проигнорировала усталость, оказавшуюся одним из симптомов рака. Она перенесла две операции по удалению части щитовидной железы и прошла курсы лечения радиоактивным йодом. Подробности читайте в этой новости.

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