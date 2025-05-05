Журналистка Мария Шахова заявила, что хочет стать мамой и обзавестись семьей

Ведущая шоу «Мы и они» Мария Шахова не любит выставлять свою личную жизнь на показ. В Сети много информации о работе журналистки, но практически ничего — о ее отношениях. Сайт «Страсти» побеседовал с блогером и приподнял завесу секретности над тем, что происходит вне работы.

Шахова призналась, что на данный момент она не замужем. При этом журналистка очень хочет завести семью и познать прелести жизни в ней.

«Скажу, что на данный момент я не замужем. Но я действительно очень хочу семью, я очень хочу стать мамой, хочу понять и прожить этот опыт», — заявила Мария.

Что касается занятия любимым делом, то Шахова хотела бы совмещать его с делами семейными. По словам Марии, у нее достаточно количество энергии, чтобы заняться этим всем.

«Я бы хотела совмещать профессиональную деятельность и семью. Да и в моем случае это будет самым верным решением. У меня огромное количество энергии, если я не буду ее реализовывать в работе, значит, «залюблю» всех дома, тяжело придется моей семье. Люди, которые со мной работают, иногда говорят, что со мной сложно, что я могу задавить своей энергией. Поэтому лучше эту энергию пускать в работу», — рассказала журналистка.

Ранее Шахова поделилась историей о том, как попала в экстремальную ситуацию на съемках. Блогер и ее команда застряли на дороге в минус 40 в метель.