Ведущая шоу «Мы и они» Шахова рассказала, как застряла на дороге без еды в –40

Журналистка Мария Шахова ведет шоу под названием «Мы и они», рассказывающее о жизни иностранцев в России. Блогеру приходится часто путешествовать во время съемок. Сайт «Страсти» узнал у Марии, какой самый опасны случай происходил с ней во время работы.

По словам Шаховой, однажды ей и съемочной группе пришлось возвращаться с Ленских столбов в Якутск ночью в метель. Из-за погодных условий транспорт путешественников встал. Мария, как и ее коллеги, оказались в абсолютно экстремальных условиях. К счастью, на помощь блогеру и ее команде пришли добрые люди.

«На улице минус 40, телефон не ловит, никакой еды нет. Ситуация не из приятных. Все проезжающие автомобили останавливались, и в итоге совершенно посторонние мужчины вместе с нашими операторами вытолкали нас. Толкали больше часа. А я в очередной раз убедилась, как наши люди умеют объединяться и помогать друг другу», — отметила Мария.

Полное интервью с ведущей шоу «Мы и они» вы можете прочитать по ссылке. В нем Шахова рассказала о детстве в Магнитогорске, поездке в Штаты и любви иностранцев к России.