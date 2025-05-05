Журналистка Мария Шахова рассказала о детстве в Магнитогорске, поездке в Штаты и любви иностранцев к России

«Чем больше я путешествую по своей стране, тем мне меньше хочется за рубеж», — блогер и ведущая Мария Шахова даже в горных озерах Европы видит родной Урал. Журналистка родилась и выросла в промышленном Магнитогорске. Занятие любимым делом привело девушку в Америку. Однако впоследствии Мария поняла, что российские просторы открывают перед ней куда больше возможностей, чем стесненные классовыми рамками Штаты. На родине Шахова запустила проект «Мы и Они», который объясняет феномен России в глазах иностранцев. Сайт «Страсти» поговорил с ведущей тревел-шоу и выяснил, какой секрет скрывает загадочная русская душа и в чем все-таки разница между «нами и ними». Также Шахова рассказала о горьком, но в то же время прекрасном детстве, опасных ночных съемках и мечте совмещать профессиональную карьеру и семью.

— Мария, в одном из интервью вы рассказали, что лишились в раннем возрасте отца, а у мамы произошла депрессия, из-за чего вас передали на воспитание бабушке. Можете ли вы назвать ваше детство тяжелым? Все эти события закалили вас, или, наоборот, являются, скорее, слабым местом?

Я не могу сказать, что у меня было тяжелое детство. Я считаю, что оно было прекрасным. Мы жили очень хорошо. Родители занимались бизнесом, и у меня всегда было все самое лучшее. Но когда мне было 8 лет, умер папа. Это событие травмировало меня, можно сказать, что привычный мир разрушился. Но мама переживала эту потерю намного тяжелее. Поэтому в этот период бабушка с дедушкой забрали меня к себе. Бабушка была сильной, требовательной к себе и другим. С ней было непросто. И меня она заставляла учиться, побеждать в олимпиадах, быть первой. Так она выражала свою любовь. Возможно, именно благодаря этому у меня такой характер: мне всегда нужно больше, и я всегда хочу куда-то расти.

Я считаю, что неправильно обвинять родителей в том, что они что-то недодали, потому что они делали все, что могли в меру своих возможностей.

— Вы родились и жили в Магнитогорске. Потом оказались в Москве: что вас подвигло на переезд?

Я хотела заниматься большой журналистикой, хотела развиваться в сфере коммуникации. Мне казалось, что в Магнитогорске не так много возможностей. А после возвращения из Америки, куда я поехала на 4-м курсе на полгода, ощущение, что мне тесно в маленьком городе, только усилилось. Америка дала мне взгляд на мир чуть под другим углом. Буквально за несколько месяцев я окончила университет экстерном и переехала в Москву.

— Как развивались события дальше?

Уже в Магнитогорске я получала опыт в своей сфере, работая журналистом на ТНТ и параллельно запуская информационный интернет-проект по типу «Яндекса». Переехав в Москву, я устроилась на работу руководителем в похожий проект. В то время все только начиналось, и, конечно, многие искали человека, понимающего специфику. Через несколько месяцев мне предложили открыть офис этой компании в Нью-Йорке. Конечно, я согласилась. Пожила в Нью-Йорке, затем уехала к друзьям во Флориду. Открыв офис, занималась разными проектами на фрилансе, каждое утро бегала вдоль пляжа, особо ни о чем не беспокоилась. В какой-то момент на пробежке меня будто перещелкнуло, я спросила себя: «А что дальше?» Мне снова стало тесно, и я поняла, что пора возвращаться в Москву.

В Москве начала работать над другим интернет-проектом. В тот период, кстати, НТВ пригласили меня работать к себе, но я отказалась, так как уже зарабатывала больше. Уменьшение суммы для меня было критичным, так как я жила в съемной квартире и не могла себе позволить зарабатывать меньше.

Впоследствии я открыла агентство, начались большие проекты. Но тогда я не могла пренебрегать тем, что имею.

— Вы пробовали устроиться в Останкино и получили отказ — почему?

Не скажу, что были отказы — ответов не было. Я отправляла в Останкино свои работы, но они мне не отвечали. А ждать долго я не могла, нужно было на что-то жить.