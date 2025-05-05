Журналистка Мария Шахова рассказала о детстве в Магнитогорске, поездке в Штаты и любви иностранцев к России
© @Ksana_bach Ксана Бах
«Чем больше я путешествую по своей стране, тем мне меньше хочется за рубеж», — блогер и ведущая Мария Шахова даже в горных озерах Европы видит родной Урал. Журналистка родилась и выросла в промышленном Магнитогорске. Занятие любимым делом привело девушку в Америку. Однако впоследствии Мария поняла, что российские просторы открывают перед ней куда больше возможностей, чем стесненные классовыми рамками Штаты. На родине Шахова запустила проект «Мы и Они», который объясняет феномен России в глазах иностранцев. Сайт «Страсти» поговорил с ведущей тревел-шоу и выяснил, какой секрет скрывает загадочная русская душа и в чем все-таки разница между «нами и ними». Также Шахова рассказала о горьком, но в то же время прекрасном детстве, опасных ночных съемках и мечте совмещать профессиональную карьеру и семью.
— Мария, в одном из интервью вы рассказали, что лишились в раннем возрасте отца, а у мамы произошла депрессия, из-за чего вас передали на воспитание бабушке. Можете ли вы назвать ваше детство тяжелым? Все эти события закалили вас, или, наоборот, являются, скорее, слабым местом?
Я не могу сказать, что у меня было тяжелое детство. Я считаю, что оно было прекрасным. Мы жили очень хорошо. Родители занимались бизнесом, и у меня всегда было все самое лучшее. Но когда мне было 8 лет, умер папа. Это событие травмировало меня, можно сказать, что привычный мир разрушился. Но мама переживала эту потерю намного тяжелее. Поэтому в этот период бабушка с дедушкой забрали меня к себе. Бабушка была сильной, требовательной к себе и другим. С ней было непросто. И меня она заставляла учиться, побеждать в олимпиадах, быть первой. Так она выражала свою любовь. Возможно, именно благодаря этому у меня такой характер: мне всегда нужно больше, и я всегда хочу куда-то расти.
Я считаю, что неправильно обвинять родителей в том, что они что-то недодали, потому что они делали все, что могли в меру своих возможностей.
— Вы родились и жили в Магнитогорске. Потом оказались в Москве: что вас подвигло на переезд?
Я хотела заниматься большой журналистикой, хотела развиваться в сфере коммуникации. Мне казалось, что в Магнитогорске не так много возможностей. А после возвращения из Америки, куда я поехала на 4-м курсе на полгода, ощущение, что мне тесно в маленьком городе, только усилилось. Америка дала мне взгляд на мир чуть под другим углом. Буквально за несколько месяцев я окончила университет экстерном и переехала в Москву.
— Как развивались события дальше?
Уже в Магнитогорске я получала опыт в своей сфере, работая журналистом на ТНТ и параллельно запуская информационный интернет-проект по типу «Яндекса». Переехав в Москву, я устроилась на работу руководителем в похожий проект. В то время все только начиналось, и, конечно, многие искали человека, понимающего специфику. Через несколько месяцев мне предложили открыть офис этой компании в Нью-Йорке. Конечно, я согласилась. Пожила в Нью-Йорке, затем уехала к друзьям во Флориду. Открыв офис, занималась разными проектами на фрилансе, каждое утро бегала вдоль пляжа, особо ни о чем не беспокоилась. В какой-то момент на пробежке меня будто перещелкнуло, я спросила себя: «А что дальше?» Мне снова стало тесно, и я поняла, что пора возвращаться в Москву.
В Москве начала работать над другим интернет-проектом. В тот период, кстати, НТВ пригласили меня работать к себе, но я отказалась, так как уже зарабатывала больше. Уменьшение суммы для меня было критичным, так как я жила в съемной квартире и не могла себе позволить зарабатывать меньше.
Впоследствии я открыла агентство, начались большие проекты. Но тогда я не могла пренебрегать тем, что имею.
— Вы пробовали устроиться в Останкино и получили отказ — почему?
Не скажу, что были отказы — ответов не было. Я отправляла в Останкино свои работы, но они мне не отвечали. А ждать долго я не могла, нужно было на что-то жить.
— С 2020 года вы стали ведущей проекта «Дайте сказать!» на канале Life.ru, где вещали на острые общественно-политические темы. С каким из гостей (Дмитрий Пучков, Константин Ивлев, Дмитрий Губерниев и пр.) был самый запоминающийся выпуск? Кто из гостей лично вас больше удивил, открылся с новой стороны?
Все гости были очень яркими, интересными, известными. Сложно выделить тех, кто на этом небосводе светил ярче. Помню, у нас в гостях был как-то космонавт, и я решила узнать у него: если будет переселение на Марс, что будет с людьми, у которых, как и у меня, плохо развит вестибулярный аппарат? Возьмут ли нас с собой? На что он ответил: «Мария, не переживайте, мы введем вас в сон, вы ничего не почувствуете». Думаю, ну слава богу, долетим.
— В 2021 году вы открываете YouTube-канал «Мы и они». Что, по вашему мнению, объединяет всех иностранцев, которые переехали жить в Россию?
Наверное, если я скажу, что они все любят нашу страну, это будет слишком банально, да? Но это правда. Они все очень разные, но объединяет их именно любовь к России и общие с нами ценности. Для этих людей деньги не являются приоритетом. Многие из них хорошо зарабатывают, но это не ставится во главу угла. Важнее оставаться человеком, быть добрым, ценить своих близких.
В западном капиталистическом мире во главу углу ставятся деньги и положение в обществе. Человека определяет семья, в которой он родился, клубы, в которых он был или не был, университет, который он окончил. Попасть в высшее общество и чувствовать себя там на равных, если ты не принадлежишь к нему по праву рождения, невозможно. С тобой будут здороваться, но дружить и по-настоящему принимать — никогда. В Европе и Америке очень развита классовость. В России немного по-другому. В России ты всегда можешь стать тем, кем хочешь стать. Потому что у нас решают не деньги и происхождение, а человеческие качества, ум и характер. И вот те люди, которые сюда переезжают, для них это тоже является приоритетом.
— Что иностранцев больше всего удивляет, когда они приезжают в России?
Очень часто иностранцев удивляет холод. Те, кто приезжает к нам в позднее осеннее или зимнее время, ходят и не понимают, как можно жить в таких условиях? Еще удивляет неулыбчивость русских. А в сочетании с нашим достаточно грубым языком возникает ощущение, что мы настроены агрессивно. Дело в том, что люди, когда не знают языка, считывают исключительно невербальные сигналы, а так как мы разговариваем с очень серьезными лицами, даже если говорим о чем-то хорошем, то у иностранцев складывается впечатление, что мы настроены враждебно и постоянно их за что-то ругаем.
— Какие у иностранцев стереотипы о России и россиянах?
Стереотипы в основном у всех банальные: все русские пьют, медведи гуляют по улицам, все играют на балалайках и у нас вечная зима. Как бы это ни было смешно. Вроде XXI век, а стереотипы не меняются. Я даже спрашиваю у людей: «А как так? У нас же свободный интернет, вы же можете всегда зайти, посмотреть какие-то фотографии, картинки…» — но им это не особо интересно.
Кстати, если за границей вбить в поисковике Google слово «Москва» или «Россия», то выпадают изображения зимы, медведей, холода.
— В одном из выпусков шоу австралийка говорила, что русский менталитет заключается в следующем: выжить, несмотря ни на что. Что думаете вы о ментальности русского человека, в чем она заключается?
Менталитет — это то, что имеет под собой исторический базис и глубокие корни. У нашей страны достаточно сложная история. Наш менталитет формировался под влиянием многих исторических факторов: смены государственной власти, распадов, революций, войн — и, конечно, сурового климата. Все это сделало русского человека действительно «живучим». Русский человек всегда ищет какие-то возможности. Вот где русская смекалка создавалась. Мы запрограммированы на то, что выживем где угодно. И это действительно так. Мы умеем адаптироваться к любым условиям и обстоятельствам.
— Что, по вашему мнению, иностранцы не могут или не хотят принять в России и русских людях?
Иностранцам сложно принять, что мы не умеем планировать, что в нас нет четкости. Отчасти это обусловлено именно нашим суровым климатом. Я недавно была в Бразилии: там солнце круглый год, еда растет на деревьях, ходить можно в одних шортах. И если там человек вдруг потеряет работу, базовые потребности он худо-бедно сможет закрыть. Другое дело в России. Едешь в метель и дальше лошади ничего не видно... О каком прогнозировании жизни можно говорить? Поэтому у нас внутри есть убеждение, что Бог поможет, что всё предрешено. Мы веками так жили. Это уже где-то на генетическом уровне. И даже сейчас, в XXI веке, в освещённых безопасных городах это ощущение и самосознание не изменилось. Поэтому мы всегда говорим: «Мы предполагаем, а Бог располагает». Но есть и бонусы — смекалка, мы можем пристроиться к любым реалиям, можем кашу из топора сделать.
— Как относятся к России обычные люди в тех странах, где вы побывали?
Обычные люди чаще всего очень любят русских. Например, по моему мнению, нас обожают итальянцы. Мне кажется, мы очень близки по менталитету. Также во многих странах люди очень хорошо относятся к нашему президенту. Для многих Россия прочно ассоциируется именно с Путиным.
— Какая страна, помимо России, вызывает у вас чувство гордости и, может быть, чувство дома? Вы никогда не думали о переезде за рубеж?
Мне очень хорошо здесь, в России, сейчас я не думаю о переезде, хотя когда-то мысли были. Я путешествую по своей стране, и все меньше мне хочется за рубеж. У нас огромное количество красивых мест, девственной, нетронутой природы, которая завораживает, и самобытности, которую нигде не найти.
Единственное, в период межсезонья, когда в Москве очень серо, мне хочется на солнце. Поэтому мне нравится в это время бывать в Италии. Люблю осеннюю Тоскану или озеро Гарда. Я вообще очень люблю горные озера — как дома, на Урале.
— Иностранцы, которые приезжают в РФ, они живут только в больших городах или, в том числе, их привлекают наши села?
Не только большие города привлекают иностранцев. В Тарусе очень много иностранцев. Это маленькая Швейцария. Я часто бываю там летом и очень рекомендую это место. Таруса всегда была местом притяжения творческих людей. Еще вспоминается португалец, который живет в Хакасии, или испанец в небольшом поселке под Йошкар-Олой. Вообще, у нас много выпусков из разных уголков страны.
— Какой самый необычный случай происходил с вами за время съемки шоу «Мы и они»?
— Мы возвращались с Ленских столбов в Якутск ночью в метель и застряли на дороге. На улице минус 40, телефон не ловит, никакой еды нет. Ситуация не из приятных. Все проезжающие автомобили останавливались, и в итоге совершенно посторонние мужчины вместе с нашими операторами вытолкали нас. Толкали больше часа. А я в очередной раз убедилась, как наши люди умеют объединяться и помогать друг другу
— Были ли у вас съемки, связанные с риском? Как вы относитесь к экстриму в путешествиях?
Я вообще не люблю экстрим. Я считаю, что в жизни и без этого хватает стресса и напряжения. Но на съемках, конечно, приходится делать разное. То мы забираемся на заброшенный маяк на Сахалине, то мы плывем на каких-то лодках, то едем по полному бездорожью.
— Учитывая, что вы много путешествуете, как вы отдыхаете? Тоже куда-то выбираетесь, или предпочитаете сидеть дома?
Я обожаю ходить в баню. Я амбассадор русской бани. Для меня классный отдых — это попариться в бане, почитать книжку или полежать. Я вообще считаю, что самый крутой отдых — это лежать, ничего не делать, есть прямо в постели и смотреть какой-то фильм или читать книжку. Через сутки я чувствую огромный прилив энергии. Даже приехав в отпуск, я предпочитаю первые несколько дней просто лежать, расслабляться, никуда не бежать. Я не сторонник жесткого графика экскурсий в отпуске. Мне этого хватает в жизни.
— В соцсетях вы писали, что осуществили свое желание и увидели северное сияние. Какие еще желания у вас есть: что бы вы хотели увидеть, где побывать?
Я осуществила еще одно свое желание — увидела зимний Байкал. Теперь я хочу увидеть Байкал летом со стороны Бурятии. Еще я очень хочу увидеть цветение лотосов в Калмыкии. Мечтаю побывать в Дагестане, увидеть всю эту красоту.
— В Сети много информации о вашей профессиональной деятельности, но практически ничего нет о семье и отношениях. Занято ли ваше сердце? Планируете ли вы в скором будущем заняться материнством, а проекты оставить на время?
Честно говоря, я не очень люблю выставлять свою личную жизнь напоказ. Личное должно оставаться личным. Скажу, что на данный момент я не замужем. Но я действительно очень хочу семью, я очень хочу стать мамой, хочу понять и прожить этот опыт.
Я бы хотела совмещать профессиональную деятельность и семью. Да и в моем случае это будет самым верным решением. У меня огромное количество энергии, если я не буду ее реализовывать в работе, значит, «залюблю» всех дома, тяжело придется моей семье. Люди, которые со мной работают, иногда говорят, что со мной сложно, что я могу задавить своей энергией. Поэтому лучше эту энергию пускать в работу.
— Что для вас страсть?
Страсть — это жажда жизни. Если человек страстно относится ко всему, что он делает, жаждет этой жизни и ест ее большими ложками, тогда он по-настоящему счастлив!