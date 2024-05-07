«Открываем май на Капри»: Кристина Орбакайте объявилась в Италии после слухов о концерте в Кремле

Проживающая в США певица Кристина Орбакайте после появления о слухов о возможном выступлении в Кремлевском дворце перебралась поближе к России. Она призналась, что вместе с мужем, предпринимателем Михаилом Земцовым отдыхает в Италии.

На своей странице в соцсети дочь Аллы Пугачевой опубликовала фотографию, на которой запечатлена в ресторане вместе с супругом. Артистка надела черный топ с открытым плечом, модные солнечные очки и дополнила образ бижутерией с крупными шарами темного оттенка.

«Открываем май на Капри! Всем любви и мира», — написала Кристина.

При этом она предусмотрительно закрыла возможность комментирования поста, чтобы избежать негативных отзывов и неудобных вопросов.

Напомним, ранее некоторые СМИ написали, что Кристина Орбакайте согласилась бесплатно выступить в Кремлёвском дворце в честь Дня защиты детей. Организатором мероприятия выступил Вячеслав Шаинский (сын знаменитого советского композитора Владимира Шаинского).

При этом в Государственном Кремлёвском дворце опровергли слухи, назвав их чьими-то фантазиями. Там заверили, что в списках участников дочери Пугачевой нет.