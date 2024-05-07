Mash: Кристина Орбакайте согласилась бесплатно выступить в Кремлёвском дворце

Кристина Орбакайте согласилась бесплатно выступить в Кремлёвском дворце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Певице Кристине Орбакайте ранее организаторы концерта в честь Дня защиты детей предложили выступить в Кремлевском дворце. Однако, по данным журналистов, певица заявляла, что приедет в Москву только за 5,5 миллионов рублей.

Теперь Орбакайте изменила свою позицию. Как сообщают СМИ, она согласилась выступить 1 июня в Кремлевском дворце бесплатно. Организатором мероприятия выступил Вячеслав Шаинский (сын знаменитого советского композитора Владимира Шаинского).

Впрочем, окончательного решения от Орбакайте пока нет, все зависит от ее плотного графика. Если расписание утвердят и 1 июня окажется свободно в ее графике, певица выйдет на сцену концертного зала с песней своей матери «А знаешь, все еще будет!». Кроме Орбакайте на праздничном концерте выступят Дима Билан, Маргарита Суханкина, Большой детский хор им В. С. Попова и многие другие.

Ранее мы писали о том, что пресс-секретарь Кремлевского дворца отреагировал на планы Орбакайте выступить 1 июня.