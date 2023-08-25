«Здоровье может не выдержать»: ясновидящая Саона о состоянии Аллы Пугачевой
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Разговоры вокруг певицы Аллы Пугачевой не утихают: одни обсуждают неудачную пластику звезды, другие убеждены, что артистка впала в депрессию, третьи строят догадки относительно семейной жизни Примадонны, которая якобы «трещит по швам». Мы решили поговорить с ясновидящей, тарологом Саоной, чтобы узнать, в какой жизненной ситуации оказалась Пугачева и на чем ей следует сфокусироваться, чтобы справиться со всеми неприятностями.
По словам Саоны, королева эстрады сейчас переживает не самый лучший свой период.
«То, что она делает со своей внешностью, это желание быть молодой, остановить время и сделать акцент на себе. Сейчас Алла Борисовна увлекается пластическими операциями, уколами красоты, но ей нужно быть предельно осторожной, она находится в зоне риска и здоровье ее может не выдержать», - подчеркивает ясновидящая.
Саона отмечает: скачки давления, проблемы с сердцем – это явные «звоночки», которые говорят о необходимости отказаться от «сделанной молодости», чтобы не травмировать себя ещё больше.
На самом деле, она очень тяжело переживает свой уход со сцены, переезд в другую страну и пока что не может найти своё место. Для неё сейчас отдушина – это дети, в которых она действительно много вкладывает заботы и любви. Карьера Примадонны, к сожалению, прошла.
Саона
Ясновидящая, таролог, астролог
Саона считает, что поклонникам творчества Аллы Пугачевой не стоит ждать от неё больших концертов, участия в шоу и появлений на мероприятиях, «она прошла свой путь и сейчас ее жизненный цикл направлен на воспитание детей, тут она действительно чувствует себя мамой, не так как с первым ребёнком», - заключила ясновидящая.
Напомним, еще 15 лет назад врачи запретили певице делать пластику из-за проблем с сердцем, однако бьюти-специалисты совсем недавно заметили очередные изменения во внешности Пугачевой, которые оказались не совсем удачны. Кроме того, накануне экс-депутат Госдумы Роман Худяков порекомендовал Примадонне не возвращаться в Россию, поскольку соотечественники, по его словам, написала сотни жалоб в адрес Пугачевой, и они уже дошли до определенных инстанций. О том, что ей может грозить в России, читайте в материале.