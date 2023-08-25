«Здоровье может не выдержать»: ясновидящая Саона о состоянии Аллы Пугачевой

Разговоры вокруг певицы Аллы Пугачевой не утихают: одни обсуждают неудачную пластику звезды, другие убеждены, что артистка впала в депрессию, третьи строят догадки относительно семейной жизни Примадонны, которая якобы «трещит по швам». Мы решили поговорить с ясновидящей, тарологом Саоной, чтобы узнать, в какой жизненной ситуации оказалась Пугачева и на чем ей следует сфокусироваться, чтобы справиться со всеми неприятностями.

По словам Саоны, королева эстрады сейчас переживает не самый лучший свой период.

«То, что она делает со своей внешностью, это желание быть молодой, остановить время и сделать акцент на себе. Сейчас Алла Борисовна увлекается пластическими операциями, уколами красоты, но ей нужно быть предельно осторожной, она находится в зоне риска и здоровье ее может не выдержать», - подчеркивает ясновидящая.

Саона отмечает: скачки давления, проблемы с сердцем – это явные «звоночки», которые говорят о необходимости отказаться от «сделанной молодости», чтобы не травмировать себя ещё больше.