«Увеличился размер рта и глазных щелей»: что сделала с лицом Пугачевой новая неудачная пластика

Певица Алла Пугачева в очередной раз вызвала огромное количество разговоров о себе одним появлением в свете. Уже не первую неделю в СМИ активно обсуждают новую пластику, на которую решилась артистка. И хоть сама она вмешательства в свою внешность не подтверждает, эксперты в области пластической хирургии и косметологии сразу видят все, что изменила Примадонна. Так, бьюти-специалист Татьяна Баллирано отметила, что лучше бы вокалистка не соглашалась на уколы красоты.

По мнению косметолога, Пугачевой вкололи в лицо неправильную дозировку – именно поэтому у нее появились бугры и другие неровности кожи. Кроме того, в ее возрасте ресурс кожи уже в принципе исчерпан, поэтому к пластике нужно подходить еще более аккуратно. Из Аллы Борисовны же за границей сделали инопланетянку.

«Заметно сильное растяжение тканей, лицо стало неестественным, вид инопланетянки! Как раз из-за растяжения тканей у певицы визуально увеличился размер рта и глазных щелей», - отметила Баллирано в беседе с kp.ru.

К слову, Алле Борисовне по состоянию здоровья в принципе запрещено делать пластику. 15 лет назад врачи предупреждали ее, что вмешательства во внешность могут плохо закончиться, так как у Пугачевой серьезные проблемы с сердцем. Однако, по всей видимости, певица позабыла обо всех предостережениях.

Ранее певица Лайма Вайкуле выставила Аллу Пугачеву в ужасном свете. Она опубликовала видео, на котором у подруги сполз парик.