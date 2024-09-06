«Заказы редкие, но большие»: сколько получает Mr. Credo за один концерт в России

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал скандал с концертом Mr. Credo в Казахстане и раскрыл его заработки в России.

Продюсер назвал артиста «талантливым и ярким персонажем», который исполняет хиты. Его песни очень часто заказывают в караоке, людям нравится его творчество. Треки звучат в клубах и ресторанах.

«Это легенда 90-х и 2000-х. То, что его обвинили в неявке на концерт и краже 5,4 млн рублей – безусловно за это артиста можно привлечь. С его стороны это некрасиво», – поделился мнением Сергей.

Дворцов подчеркнул, что у каждой звезды могут случаться форс-мажоры. Это когда певец заболел, попал в ДТП или что еще хуже. Но как правило, предоплата за выступление составляет 50% до мероприятия, остальное после или за несколько часов до выхода на сцену. При этом СМИ пишут, что Mr. Credo забрал 5,4 млн рублей до концерта. Свою неявку на концерт звезда объяснил тем, что у него просрочен российский паспорт. Это удивило Сергея.

«Он мог заранее предупредить, как и его команда, что у него просрочен паспорт. Почему он об этом раньше не сказал?» – высказался продюсер.

По словам Дворцова, в России Mr. Credo выступает очень редко.

«В РФ заказы редкие, но большие. Сумма за выступление базируется от 3,5 до 5,5 млн рублей», – добавил Сергей.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар группы «Кукрыниксы» за концерт.