«Выступают за хорошие деньги»: раскрыт гонорар группы «Кукрыниксы» за концерт

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов рассказал о гонорарах и райдере группы «Кукрыниксы». В беседе с порталом «Страсти» он раскрыл стоимость выступлений коллектива, который возглавляет Алексей Горшенев, младший брат покойного Михаила Горшенева «Горшка» из «Короля и Шута».

По словам продюсера, райдер у подобных коллективов у всех почти одинаковый.

«Холодные, горячие закуски. А алкоголь присутствует практически у всех», – пояснил Сергей.

Дворцов добавил, что «Кукрыниксы» выступают редко, но корпоративы есть.

«Выступают на частных вечеринках за хорошие деньги – от 2,5 млн рублей и выше», – добавил продюсер.

Напомним, что недавно солист коллектива рассказал, что за шепот звучал в конце их песни «Моя Свеча». Алексей Горшенев признался, что дело было во время записи трека в студии покойного Бориса Рубекина. Музыканты хотели придумать финальную часть, а он предложил «что-нибудь зачитать». Тогда им попалась книга о The Beatles. Строки оттуда и были в треке.

Ранее продюсер Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» заявил о сокращении заработков уехавшей из РФ MARUV в два раза. Он прокомментировал ее творчество.