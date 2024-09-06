Mr. Credo обвинили в неявке на концерт в Казахстане и краже 5,4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Организаторы из компании Suarg Astana пригласили выступить на своих мероприятиях 13 и 14 июля в Астане и Алматы популярного в нулевые певца Mr. Credo. Однако музыкант попросил организаторов не заключать с ним никаких договоров, а лишь передать деньги в обмен на обещания выступить.

В итоге гонорар в 5,4 млн рублей передали наличными в квартире Mr. Credo. Однако артист не приехал на концерты. Он объяснил это тем, что его российский паспорт просрочен, а значит, он не может пересечь границу с Казахстаном. Гонорар музыкант отказался возвращать, якобы, из-за того, что организаторы не выполнили часть его требований.

После случившегося певец не выходит на связь с организаторами, которые выяснили, что артисту был запрещен выезд за границу из-за накопившихся долгов по налогам. Теперь делом занимается полиция.

Ранее мы писали о том, что продюсер раскрыл гонорар группы «Кукрыниксы» за концерт.