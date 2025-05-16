«За моей спиной — десятки лет отношений»: Марк Бартон рассказал, какие знания почерпнул из личного опыта

Психолог Марк Бартон не все свои знания обрел из книг и лекций. Кое-что он почерпнул из личного опыта. Об этом коуч рассказал в интервью сайту «Страсти».

По словам Марка, у него достаточно богатый жизненный опыт, в том числе отношений. За это время специалист, как он сам выразился, падал, поднимался и учился. Благодаря этому перед Бартоном открылись новые знания, которыми он теперь делится со своими клиентами и многомиллионной аудиторией в Сети.

«Да, за моей спиной — десятки лет отношений... Для меня откровением стало простое понимание: если ты открываешься любви — любовь откроется тебе. Но это возможно только в тот момент, когда ты перестаешь видеть в партнере инструмент для удовлетворения своих потребностей», — рассказал Марк.

Ранее психолог раскрыл, какие пары российского шоу-бизнеса он считает самыми гармоничными. При это идеальных отношений, как отметил Бартон, не существует.