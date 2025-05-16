«Никогда не торговал абстракциями»: психолог с миллионной аудиторией Марк Бартон рассказал о работе и секрете отношений
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Марк Бартон — один из самых известных психологов в России. За деятельностью духовного наставника наблюдает огромное количество людей. В соцсетях на него подписаны свыше 5 миллионов человек. Помимо широкой аудитории, Бартон отличается от других специалистов глубиной погружения в проблему. Коуч утверждает, что не продает клиентам абстракции, а помогает жить в гармонии с собой. Кроме того, психолог учит поддерживать гармонию в отношениях. В интервью сайту «Страсти» Марк рассказал о многолетней карьере наставника и на личном примере раскрыл секрет крепких семейных уз. Также психолог и ведущий проекта «Женись на мне немедленно» на телеканале «Суббота» поделился мнением, какая пара из российского шоу-бизнеса близка к идеальным отношениям.
— Когда вы только начали профессиональную карьеру, то позиционировали себя как духовного наставника, а не психолога, почему так?
Да, действительно, когда я только начинал свой путь, я называл себя духовным наставником — не потому, что не был психологом, а потому что знал: лечить душу без духовности невозможно.
Психология — это не просто наука о поведении. Это наука о внутреннем человеке, а внутренний человек — это не только мысли, чувства и действия. Это его боль, вера, страх, надежда. Это его душа. Поэтому для меня с самого начала было очевидно: одно без другого не работает. Ты можешь прекрасно знать техники, но, если не понимаешь глубины человеческого духа, ты не прикоснешься к настоящему исцелению. И наоборот, ты можешь говорить о свете и любви, но без знания травмы, привязанности и защитных механизмов будешь давать иллюзию, а не помощь. Сегодня я продолжаю совмещать эти два направления — психологию и духовное наставничество, потому что вижу: именно в этом синтезе рождается настоящая трансформация. Когда человек чувствует, что его боль признана, разум услышан, а душа не осуждена, — он начинает меняться. И не просто выживать, а жить, создавать, любить, строить, прощать и доверять. Я верю, что в каждом из нас есть свет. Но иногда к этому свету нужно пробиться сквозь завалы травм, страхов, ложных убеждений. И вот здесь начинается моя работа. Я не просто помогаю выбраться из тьмы — я иду рядом, пока человек снова не вспоминает, кто он есть.
А каждый человек — больше, чем боль. Больше, чем диагноз. Больше, чем сценарий. Он душа, а душу нужно не чинить, ее нужно услышать.
— Не считаете ли вы, что духовные наставники и коучи сейчас сильно дискредитированы из-за обилия среди них таких персонажей, как Блиновская, Лерчек и прочие?
В наше время слишком много людей называют себя наставниками, коучами и проводниками к успеху. И, к сожалению, среди них есть те, кто под видом помощи предлагает манипуляцию, маркетинг и пустые обещания.
Когда тебе предлагают «успех за миллион» или «доступ к секретной формуле счастья» — это не помощь. Это бизнес. Иногда жестокий и безответственный. Я никогда не торговал абстракциями. Моя задача — не навязать человеку красивую картинку жизни, а помочь ему прожить свою настоящую. Через контакт с собой, через понимание своих травм, ограничений, боли, силы и потенциала. Я не «лечу успехом». Я создаю пространство, в котором человек сам может вырасти, окрепнуть, научиться слышать своё подлинное «Я». И если я понимаю, что запрос человека выходит за рамки моей компетенции — я всегда переадресую к специалисту. Более того, я несу ответственность не только перед клиентами, но и перед обществом. Наш кризисный центр «Без Паники» уже третий год оказывает бесплатную психологическую помощь людям в сложных жизненных ситуациях. Мы сопровождаем семьи, потерявшие опору, поддерживаем женщин, оказавшихся в абьюзивных отношениях. За свой счет. Просто потому, что это важно. Все зависит от цели. Если твоя миссия — сделать общество здоровее, сильнее и осознаннее, если ты объединяешь людей вокруг ценностей любви, помощи и смысла — тогда твоя работа по-настоящему важна. Наставничество не дискредитировано. Дискредитированы те, кто забыл, что за каждым запросом стоит живая душа, а не подписка.
— Почему изначально вы решили помогать именно женщинам?
На самом деле я никогда не делил свою аудиторию по признаку пола. Просто первые мои материалы, опубликованные в социальных сетях, были посвящены теме абьюза — и именно женщины первыми откликнулись. Это была живая боль. Настоящий отклик. Женская аудитория буквально сформировала запрос — на правду, на поддержку, на объяснение того, что с ними происходит в токсичных отношениях. Да, абьюзерами бывают и женщины — я об этом тоже говорил и буду говорить. Но в начале именно женщины массово пришли в комментарии, в личные сообщения, на эфиры. И это определило вектор контента, который я начал развивать. Не потому, что я работаю только с женщинами, а потому что я слышу тех, кто в этом нуждается. На практике — у меня огромное количество мужчин-клиентов. Кто-то приходит с вопросами о семье. Кто-то с эмоциональным выгоранием, одиночеством, кризисом смысла. Кто-то — уже на грани с пустым взглядом. И я с огромным уважением работаю с каждым. Потому что боль — не имеет пола, как и душа. Я открыт к каждому, кто готов идти внутрь себя. Моя задача — не делить людей на женщин и мужчин, а быть рядом, когда человек проходит самые трудные участки своей жизни. Иногда это женщина, которая пытается выйти из токсичных отношений, а иногда — мужчина, который живет в них. И в каждом случае я делаю все, чтобы человек вернулся к себе.
— Любой человек может быть психологом или должен быть талант?
Психология — это не только талант. Да, с одной стороны — это профессия, в которой важны знания. Именно академические знания, впитанные час за часом, год за годом, в сопровождении хороших учителей. Но даже самые блестящие знания ничего не стоят, если внутри — пустота. Если нет любви к людям. Если нет эмпатии. Если ты не умеешь чувствовать, видеть боль и быть рядом, не осуждая. Психолог — это не тот, кто знает термины. Это тот, кто умеет быть Человеком. А еще — психолог, как бы он ни был силён, должен проходить личную терапию и супервизию (процесс профессионального сопровождения, в котором психолог совершенствует свои навыки под руководством более опытного специалиста – прим. Ред.). Почему? Потому что мы — не роботы. Мы живые. И если психолог не разбирается в себе, он будет переносить свои страхи, травмы, обиды на клиента, а это уже не помощь, а разрушение — это как зеркало. Это профессиональный взгляд со стороны, который помогает не сбиться с пути, не поддаться эмоциям, не застрять в чужой боли. Так что, нет, не каждый может быть психологом. Но если у человека есть и знания, и открытое сердце — то у него есть все шансы стать не просто специалистом, а тем, кто действительно способен менять жизни.
— В своих лекциях вы учите слушательниц избегать нервных решений и сохранять брак. В каких случаях брак сохранять не нужно, что может считаться красной чертой?
О красных линиях. Они существуют. И первая из них — физическое насилие. Если вас бьют — надо уходить. Это не подлежит обсуждению и исправлению. Это прямая угроза жизни и достоинству. Все остальное, даже измены, абьюз, эмоциональную отстраненность — можно трансформировать. Да, это бывает редко, но, если оба действительно хотят сохранить семью — с поддержкой специалиста, с терапией и честной работой над собой — шансы есть. Но еще важнее другое: женщина не обязаны спасать брак любой ценой. Не обязана предавать себя. Если женщина в отношениях теряет себя, забывает, кто она, гаснет, живет в страхе — это уже не семья. Это тюрьма. Семья — это не про форму. Это про любовь, уважение, безопасность и сотрудничество. И только там, где все это есть — стоит бороться. Остальное — прощать и отпускать.
— О вас много положительных отзывов как о прекрасном и искреннем специалисте. Однако некоторые люди упрекают вас в излишней прямолинейности. Вы согласны с этим?
Да, я действительно бываю прямолинеен. Но моя прямолинейность — это не про агрессию. Это про любовь. Иногда, чтобы пробудить человека, нужно сказать ему правду — не приукрашенную, не обернутую в «вежливую упаковку», а честную. Потому что от лжи человек не выздоравливает, а от правды — да, может быть больно, может быть обидно, но именно тогда начинается настоящее пробуждение. Я не говорю жестко ради эффекта. Я говорю так, как человек может услышать. Одному нужно мягкое сопровождение — и я его даю. Другому — прямое слово в лоб, потому что это его язык. Его единственный шанс проснуться. В моей прямолинейности больше любви к человеку, чем в нем самом в этот момент. Когда я говорю женщине: «Ты живешь с тем, кто тебя разрушает, и называешь это любовью», — это не осуждение. Это зеркало. Да, бывает больно в него смотреть. Но это честно, и я не прячу свои слова, потому что прятать правду — значит предавать тех, кто пришел за помощью. При этом — я умею быть дипломатичным и мягким. Я слышу, чувствую и веду. Но когда вижу, что человек снова и снова ходит по кругу саморазрушения, то я не буду гладить по голове. Я скажу так, чтобы он остановился. Чтобы услышал. Мы слышим разные языки. Прямолинейность — всего лишь один из них. А моя задача — говорить на том языке, который спасает.
— За вашими плечами многолетний опыт отношений. Какие знания вы почерпнули из личного опыта? Что, может быть, стало для вас откровением?
Да, за моей спиной — десятки лет отношений. Сюда входят и провалы, и обиды, и глубокая любовь, и нежность, и осознание того, как легко можно ранить того, кого любишь. Отношения многогранны. И они всегда соответствуют уровню зрелости тех, кто в них находится. Осознанность — это не то, с чего я начинал. Это то, к чему я шел. Если оценивать прошлое с позиции сегодняшнего дня — можно найти, за что осудить. Но, если смотреть честно, без прикрас — это был путь. Я шел, как умел. Падал, поднимался, учился. Познавал себя через другого человека. И в этом главный смысл: мы не рождаемся зрелыми — мы становимся.
Для меня откровением стало простое понимание: если ты открываешься любви — любовь откроется тебе. Но это возможно только в тот момент, когда ты перестаешь видеть в партнере инструмент для удовлетворения своих потребностей. Когда начинаешь слышать, чувствовать, заботиться — не из долга, не из страха, не из выгод, а из выбора. Настоящие отношения — это когда мужчина и женщина служат друг другу. Не в смысле подчинения. А в смысле уважения, внимания, готовности вкладываться. Это зрелое служение своему выбору. Своей семье. Себе в этих отношениях. А еще я понял, что ошибки нужны. Без них нет роста. Но важно не повторять их. Не делать вид, что «так получилось». А быть честным. И перед собой, и перед тем, кто рядом. Это и есть любовь. Не идеальная, но настоящая.
— Из-за чего чаще всего распадаются пары?
Пары распадаются по множеству причин: от измен и предательств до невозможности договориться друг с другом. Но если смотреть глубже, главная причина — это не сами конфликты, а то, как пара с ними обходится.
Отношения — это система. Живая, меняющаяся, требующая гибкости и взросления. Пара в стадии влюбленности и та же пара спустя год — это уже разные люди. А тем более — после рождения ребенка, переезда, сложностей, вмешательства родственников. Семейная система постоянно меняется. До рождения ребенка мужчина и женщина принадлежат друг другу. Появляется малыш — и все меняется. Приходят бабушки с советами — и снова трансформация. Если партнеры не умеют адаптироваться к этим переменам, если не проговаривают новые договоренности, не подстраиваются — между ними появляется трещина, а потом трещина превращается в пропасть. Мое мнение: большинство семей рушится по двум ключевым причинам. Во-первых, психологические травмы, с которыми партнеры пришли в отношения и не осознают: это страхи, обиды, травмы привязанности, которые превращаются в контроль, отчуждение, манипуляции и молчаливую вражду. Во-вторых, отсутствие знаний и навыков, как строить отношения. Мы учим людей управлять машинами, инвестировать, изучать языки — но не учим, как говорить с любимым, как выходить из конфликтов, как проходить кризисы. Отношения — это навык. И если им не обладать — даже большая любовь может не выдержать. Поэтому пары распадаются не потому, что не сошлись характерами.
А потому что не поняли, что влюбленность — это только начало. Дальше — работа, адаптация, зрелость и гармоничная любовь. Если в паре есть желание меняться, слышать и учиться — кризис можно пережить.
— Встретить любовь всей жизни — это умение или удача?
Я не верю в удачу как в случайное везение, особенно когда речь идет о любви. Встретить человека своей жизни — это не совпадение. Это отражение твоей внутренней зрелости. Можно «удачно» встретиться — и трагично разойтись. Потому что в любви важно не просто встретить, а быть готовым к тому, чтобы остаться, пройти путь, вырасти вместе. Любовь — это не удача. Это состояние и частота.
Каждый человек — это определенная программа, сформированная годами жизни, опытом, травмами, победами, воспитанием. Он звучит на своей внутренней волне — как радиостанция. И именно эта волна притягивает другого. Те, кто звучат созвучно, — встречаются. И если это зрелое, чистое звучание — между ними рождается любовь, которую можно назвать судьбоносной. А если в человеке много боли, страха, зависимости — он притянет того, кто откликнется на эти частоты. И тогда это уже не любовь, а мучительный урок, который многие потом называют кармой. Поэтому, да — я оставляю место чуду. Я не хочу лишать людей веры в магию первой встречи. Но я точно знаю: настоящая любовь начинается не с везения, а с внутренней готовности. Ты притягиваешь не того, кто тебе нужен, а того, кто отражает тебя. Хочешь встретить любовь всей жизни — стань собой. Не лучшей версией, а настоящей. И тогда не придется искать. Вас притянет.
В настоящий момент Марк является ведущим нового реалити-эксперимента «Женись на мне немедленно». В рамках интервью он обратил наше внимание на проблему девушек и женщин, которые годами ждут предложения руки и сердца от своих половинок, но так его и не получают. Психолог с многомиллионной аудиторией дал нам ответ на вопрос: Что делать тем представительницам прекрасного пола, кто оказался в подобной ситуации?
— Расскажите, пожалуйста, в чем основной посыл проекта с психологической точки зрения? Подтолкнуть мужчин к принятию важного решения или может, наоборот, добавить уверенности женщинам?
Основной посыл проекта «Женись на мне немедленно» — не просто подтолкнуть мужчину к решению, а пробудить женщину.
Очень многие женщины живут в состоянии ожидания — не определённости, а надежды, которая год за годом превращается в тревогу, неуверенность и внутреннюю усталость. Проект позволяет зрителям, узнавшим себя в героине, остановиться и задать себе важный вопрос: «А люблю ли я себя настолько, чтобы не соглашаться на меньшее?» Сожительство — это удобный формат для мужчины и, к сожалению, разрушающий для женщины. В нем нет ясных обязательств, нет статуса, нет точки опоры. Женщина как будто живет в режиме «пробника»: отдает всё, ничего не получая взамен. И именно в этом формате теряется главное — чувство собственной ценности.
Проект помогает не просто «добавить уверенности», он помогает взглянуть на отношения трезво: если мужчина действительно любит, он примет предложение любимой и даст ясный ответ. А если отказывается — это тоже ответ, пусть и болезненный, но исцеляющий. Значит, он никогда и не видел в ней ту единственную. Значит, пора идти дальше — к отношениям, в которых женщину выбирают, ценят и уважают. Этот проект — зеркало. Он не обвиняет, не давит, а показывает правду, а правда всегда освобождает.
— Статистика говорит о том, что мужчины в России по-прежнему не очень позитивно относятся к предложениям руки и сердца, сделанным женщинами. Что вы думаете об этом? Советуете ли девушкам прибегать к подобному шагу в реальной жизни?
Да, с точки зрения традиционной культуры предложение, сделанное женщиной, действительно может показаться необычным. Но тогда стоит задать вопрос: а разве сожительство — это традиция? Разве когда-то в культуре уважения и любви мужчина говорил женщине: «Поживи у меня, а там посмотрим?»
Раньше, чтобы добиться руки и сердца женщины, мужчина проходил путь. Он знакомился с семьёй, доказывал серьезность намерений, показывал, что готов брать ответственность. Он стремился не просто к телу женщины — а к её душе, к союзу, который уважали бы и она, и общество. И именно это давало женщине ощущение защищённости, опоры и смысла. Сожительство — это отказ от традиции. Это путь, на котором женщина чаще всего теряет себя, свои границы, свою уникальность. Поэтому если уж она уже оказалась в нетрадиционной форме отношений, то в каком-то смысле сделать предложение самой — это не бунт против культуры, а путь к себе. К своей ценности. К правде.
Я не призываю каждую женщину вставать на одно колено с кольцом. Но если ты понимаешь, что живёшь в иллюзии, и хочешь ясности — такой шаг может стать не унижением, а освобождением. Это не про то, чтобы «уговорить мужчину жениться». Это про то, чтобы заявить: «Я готова к зрелым отношениям. А ты?» И если мужчина после этого уходит — это не поражение. Это победа. Потому что она наконец-то увидела истинную суть отношений.
— Что делать, если девушке отказали? Как поднимать себе самооценку?
Если мужчина отказал — это не поражение, а возможность вернуться к себе. Женщина, которая сделала предложение, уже вышла из состояния жертвы. Она выбрала ясность. И если получила отказ, это может быть больно потому, что расставание — это всегда травма. Независимо от того, кто произносит последнее слово, — внутри рушится сценарий, мечта, будущее, в которое она верила. Важно не делать вид, что «всё в порядке». Если становится совсем тяжело — нужно обращаться за психологической помощью. Почему нельзя сразу идти в новые отношения? Потому что незалеченная рана начинает диктовать выбор. И женщина снова может пойти туда, где её не выберут. Новые отношения станут не любовью, а бегством от боли. А побег — никогда не лечит, он только оттягивает падение. Поэтому ближайшие полгода после расставания — это время не для любви, а для восстановления. Для возвращения к себе. Для исцеления старых сценариев. Для укрепления границ. Для жизни, в которой женщина снова станет для себя главной. И вот когда она поднимет голову, расправит плечи и скажет: «Я больше не боюсь быть одна и знаю, как выгляди моя самоценность» — вот тогда в её жизнь войдёт мужчина, который не заставит ждать. Он почувствует: эту женщину невозможно не выбрать.
— Вы называли отношения со своей нынешней супругой идеальными. В чем секрет? В том, что вы оба психологи?
В любви и осознанности.
— Говорят, что каждому психологу нужен свой психолог. Есть ли он у вас?
Да, при необходимости я обращаюсь к специалисту.
— Вы имеете непосредственное отношение к российскому шоу-бизнесу, так как интервьюировали звезд. На ваш взгляд, какую пару из мира артистов и певцов можно назвать идеальной?
Начнем с главного — идеальных пар не существует. Идеальность — это не соответствие шаблону, а степень удовлетворенности самой пары своим союзом.
Если люди счастливы, если они умеют проходить через трудности, оставаясь рядом — это и есть их идеальная формула. Да, я действительно имел честь общаться с представителями российского шоу-бизнеса. И могу сказать — за каждым ярким образом на сцене стоит живая, многогранная история любви. Со своими кризисами, преодолениями, ростом и принятием. Если говорить о парах, которые вызывают у меня искреннюю симпатию и уважение — я бы назвал Владимира Преснякова и Наталью Подольскую (в их отношениях чувствуется теплая сплоченность и внутренняя поддержка), Леонида Агутина и Анжелику Варум (пара с сильной творческой энергетикой, которая выдержала испытание временем), и, конечно, Иосифа Пригожина и Валерию (их союз для меня - пример зрелого партнерства, где есть любовь, взаимное уважение и общее дело). Они не идеальны — как и все мы. Но именно это делает их настоящими. Идеальность — это не отсутствие ссор. Это когда после ссоры хочется снова обнять. Моя симпатия к этим парам — это не оценка, а личный выбор. Потому что мне близко то, как они несут свое партнерство — достойно, по-настоящему, без шоу на публику.
— Наше издание называется «Страсти». Что для вас страсть?
Для меня страсть — это не просто пламя. Это глубинная сила, которая рождается внутри человека. Страсть — это не вспышка. Это огонь, который горит долго, если его не путать с зависимостью, не путать с навязчивостью и разрушительной тягой. Для меня страсть — это энергия жизни.