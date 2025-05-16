«Никогда не торговал абстракциями»: психолог с миллионной аудиторией Марк Бартон рассказал о работе и секрете отношений

Марк Бартон — один из самых известных психологов в России. За деятельностью духовного наставника наблюдает огромное количество людей. В соцсетях на него подписаны свыше 5 миллионов человек. Помимо широкой аудитории, Бартон отличается от других специалистов глубиной погружения в проблему. Коуч утверждает, что не продает клиентам абстракции, а помогает жить в гармонии с собой. Кроме того, психолог учит поддерживать гармонию в отношениях. В интервью сайту «Страсти» Марк рассказал о многолетней карьере наставника и на личном примере раскрыл секрет крепких семейных уз. Также психолог и ведущий проекта «Женись на мне немедленно» на телеканале «Суббота» поделился мнением, какая пара из российского шоу-бизнеса близка к идеальным отношениям.

— Когда вы только начали профессиональную карьеру, то позиционировали себя как духовного наставника, а не психолога, почему так?

Да, действительно, когда я только начинал свой путь, я называл себя духовным наставником — не потому, что не был психологом, а потому что знал: лечить душу без духовности невозможно.

Психология — это не просто наука о поведении. Это наука о внутреннем человеке, а внутренний человек — это не только мысли, чувства и действия. Это его боль, вера, страх, надежда. Это его душа. Поэтому для меня с самого начала было очевидно: одно без другого не работает. Ты можешь прекрасно знать техники, но, если не понимаешь глубины человеческого духа, ты не прикоснешься к настоящему исцелению. И наоборот, ты можешь говорить о свете и любви, но без знания травмы, привязанности и защитных механизмов будешь давать иллюзию, а не помощь. Сегодня я продолжаю совмещать эти два направления — психологию и духовное наставничество, потому что вижу: именно в этом синтезе рождается настоящая трансформация. Когда человек чувствует, что его боль признана, разум услышан, а душа не осуждена, — он начинает меняться. И не просто выживать, а жить, создавать, любить, строить, прощать и доверять. Я верю, что в каждом из нас есть свет. Но иногда к этому свету нужно пробиться сквозь завалы травм, страхов, ложных убеждений. И вот здесь начинается моя работа. Я не просто помогаю выбраться из тьмы — я иду рядом, пока человек снова не вспоминает, кто он есть.

А каждый человек — больше, чем боль. Больше, чем диагноз. Больше, чем сценарий. Он душа, а душу нужно не чинить, ее нужно услышать.

— Не считаете ли вы, что духовные наставники и коучи сейчас сильно дискредитированы из-за обилия среди них таких персонажей, как Блиновская, Лерчек и прочие?

В наше время слишком много людей называют себя наставниками, коучами и проводниками к успеху. И, к сожалению, среди них есть те, кто под видом помощи предлагает манипуляцию, маркетинг и пустые обещания.

Когда тебе предлагают «успех за миллион» или «доступ к секретной формуле счастья» — это не помощь. Это бизнес. Иногда жестокий и безответственный. Я никогда не торговал абстракциями. Моя задача — не навязать человеку красивую картинку жизни, а помочь ему прожить свою настоящую. Через контакт с собой, через понимание своих травм, ограничений, боли, силы и потенциала. Я не «лечу успехом». Я создаю пространство, в котором человек сам может вырасти, окрепнуть, научиться слышать своё подлинное «Я». И если я понимаю, что запрос человека выходит за рамки моей компетенции — я всегда переадресую к специалисту. Более того, я несу ответственность не только перед клиентами, но и перед обществом. Наш кризисный центр «Без Паники» уже третий год оказывает бесплатную психологическую помощь людям в сложных жизненных ситуациях. Мы сопровождаем семьи, потерявшие опору, поддерживаем женщин, оказавшихся в абьюзивных отношениях. За свой счет. Просто потому, что это важно. Все зависит от цели. Если твоя миссия — сделать общество здоровее, сильнее и осознаннее, если ты объединяешь людей вокруг ценностей любви, помощи и смысла — тогда твоя работа по-настоящему важна. Наставничество не дискредитировано. Дискредитированы те, кто забыл, что за каждым запросом стоит живая душа, а не подписка.

— Почему изначально вы решили помогать именно женщинам?

На самом деле я никогда не делил свою аудиторию по признаку пола. Просто первые мои материалы, опубликованные в социальных сетях, были посвящены теме абьюза — и именно женщины первыми откликнулись. Это была живая боль. Настоящий отклик. Женская аудитория буквально сформировала запрос — на правду, на поддержку, на объяснение того, что с ними происходит в токсичных отношениях. Да, абьюзерами бывают и женщины — я об этом тоже говорил и буду говорить. Но в начале именно женщины массово пришли в комментарии, в личные сообщения, на эфиры. И это определило вектор контента, который я начал развивать. Не потому, что я работаю только с женщинами, а потому что я слышу тех, кто в этом нуждается. На практике — у меня огромное количество мужчин-клиентов. Кто-то приходит с вопросами о семье. Кто-то с эмоциональным выгоранием, одиночеством, кризисом смысла. Кто-то — уже на грани с пустым взглядом. И я с огромным уважением работаю с каждым. Потому что боль — не имеет пола, как и душа. Я открыт к каждому, кто готов идти внутрь себя. Моя задача — не делить людей на женщин и мужчин, а быть рядом, когда человек проходит самые трудные участки своей жизни. Иногда это женщина, которая пытается выйти из токсичных отношений, а иногда — мужчина, который живет в них. И в каждом случае я делаю все, чтобы человек вернулся к себе.