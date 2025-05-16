«За каждым образом стоит история любви»: Марк Бартон рассказал, какие пары в шоу-бизнесе вызывают у него симпатию

Идеальных пар не существует, заявила психолог Марк Бартон в интервью сайту «Страсти». Однако существуют союзы, которые не распадаются, проходя через трудности, и продолжают расти дальше. Примеры таких крепких отношений есть и на российской эстраде.

Марку за годы работы довелось поработать со звездами шоу-бизнеса. Некоторые из них создали такие крепкие пары, что стали пользоваться уважением у специалиста. По словам Бартона, сошедшиеся артисты не идеальны, они демонстрируют пример зрелого партнерства, сплоченности и положительной энергетики.

«Если говорить о парах, которые вызывают у меня искреннюю симпатию и уважение — я бы назвал Владимира Преснякова и Наталью Подольскую (в их отношениях чувствуется теплая сплоченность и внутренняя поддержка), Леонида Агутина и Анжелику Варум (пара с сильной творческой энергетикой, которая выдержала испытание временем), и, конечно, Иосифа Пригожина и Валерию (их союз для меня - пример зрелого партнерства, где есть любовь, взаимное уважение и общее дело). Они не идеальны — как и все мы. Но именно это делает их настоящими», — поделился духовный наставник.

Ранее Марк ответил на упреки пользователей Сети в излишней прямолинейности. Психолог заявил, что в этом проявляется не его агрессия, а его любовь.