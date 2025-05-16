«Это не про агрессию. Это про любовь»: Марк Бартон ответил на упреки в излишней прямолинейности

Прямолинейность в общении с людьми, в частности с клиентами, не всегда про агрессию. Об этому сайту «Страсти» заявил психолог с миллионной аудиторией Марк Бартон.

Некоторые пользователи Сети упрекали специалиста в излишней, на их взгляд, прямолинейности. На этом Марк ответил, что он действительно прямолинеен, однако это никак не связано с агрессией.

«Но моя прямолинейность — это не про агрессию. Это про любовь. Иногда, чтобы пробудить человека, нужно сказать ему правду — не приукрашенную, не обернутую в "вежливую упаковку", а честную. Потому что от лжи человек не выздоравливает, а от правды — да, может быть больно, может быть обидно, но именно тогда начинается настоящее пробуждение», — рассказал духовный наставник.

По словам Бартона, он не будет гладить по голове человека, который ходит по кругу саморазрушения. В таком случае психолог пытается остановить клиента, сказав ему все как есть.

Полное интервью с Марком Бартоном вы можете прочитать по этой ссылке. В нем духовный наставник рассказал о карьере и секрете крепких отношений.