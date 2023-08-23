Юрист оценила шансы пациенток Хайдарова в суде и возможность привлечения хирурга к уголовной ответственности

Силиконовый скандал с участием хирурга Тимура Хайдарова и звезд российского шоу-бизнеса набирает обороты с каждым днем. Десятки пациенток требуют справедливости по отношению к ним — женщин не устраивает результат услуг, оказанных в клиниках известного врача. Стороны обмениваются взаимными упреками, но до суда дела пока не дошло. Сайт «Страсти» решил поинтересоваться у юриста по гражданскому праву Анастасии Подгрудковой относительно шансов противоборствующих сторон, в частности женщин, которые считает себя потерпевшими.

Не так давно звездный врач вернулся из-за границы на родину, где так и не утихали страсти вокруг его деятельности. Журналисты повстречали Хайдарова и расспросили его на тему скандала. Врач в беседе с ними заявил, что бывшим пациенткам якобы не с чем обращаться в полицию и суд. У женщин нет доказательств непрофессионализма, а певица Слава и вовсе целый год была довольна результатом, отметил хирург.

Сначала подобные вопросы, по словам юриста, следует попытаться урегулировать в досудебном порядке. Если это не принесет никаких плодов, то необходимо подготовить следующий перечень документов:

— Договор, который заключался с клиникой;

— Копия претензии с доказательством направления ее ответчику;

— Заключение эксперта, который подтвердит факт некачественного оказания услуги (необходимо отметить, что с высокой степенью вероятности от ответчика поступят возражения на такое заключение, оно не будет принято судом в качестве допустимого доказательства, и будет назначена судебная экспертиза);

— Возможно приложить копию медицинской карты, но также суд может истребовать ее оригинал, чтобы у сторон не возникло сомнений в действительности сведений, изложенных в ней;

— Материалы проверки Росздравнадзора (если туда направлялись жалобы);

— При обращении в другую клинику для фиксации некачественного оказания медицинских услуг необходимо также приложить документ по результатам такого осмотра с заключением врача;

— Если заявляется требование о возмещении убытков и взыскании компенсации, необходимо подтвердить факт возникновения убытков в соответствующем размере и документы, подтверждающие, например, приобретение пациентом лекарственных средств для нивелирования негативных последствий операции.

Помимо подачи искового заявления, бывшие пациентки могут при желании привлечь Хайдарова к уголовной ответственности.