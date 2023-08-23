Юрист оценила шансы пациенток Хайдарова в суде и возможность привлечения хирурга к уголовной ответственности
Юрист Подгрудкова оценила шансы на победу пациенток Хайдарова в суде .
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Силиконовый скандал с участием хирурга Тимура Хайдарова и звезд российского шоу-бизнеса набирает обороты с каждым днем. Десятки пациенток требуют справедливости по отношению к ним — женщин не устраивает результат услуг, оказанных в клиниках известного врача. Стороны обмениваются взаимными упреками, но до суда дела пока не дошло. Сайт «Страсти» решил поинтересоваться у юриста по гражданскому праву Анастасии Подгрудковой относительно шансов противоборствующих сторон, в частности женщин, которые считает себя потерпевшими.
Не так давно звездный врач вернулся из-за границы на родину, где так и не утихали страсти вокруг его деятельности. Журналисты повстречали Хайдарова и расспросили его на тему скандала. Врач в беседе с ними заявил, что бывшим пациенткам якобы не с чем обращаться в полицию и суд. У женщин нет доказательств непрофессионализма, а певица Слава и вовсе целый год была довольна результатом, отметил хирург.
Сначала подобные вопросы, по словам юриста, следует попытаться урегулировать в досудебном порядке. Если это не принесет никаких плодов, то необходимо подготовить следующий перечень документов:
— Договор, который заключался с клиникой;
— Копия претензии с доказательством направления ее ответчику;
— Заключение эксперта, который подтвердит факт некачественного оказания услуги (необходимо отметить, что с высокой степенью вероятности от ответчика поступят возражения на такое заключение, оно не будет принято судом в качестве допустимого доказательства, и будет назначена судебная экспертиза);
— Возможно приложить копию медицинской карты, но также суд может истребовать ее оригинал, чтобы у сторон не возникло сомнений в действительности сведений, изложенных в ней;
— Материалы проверки Росздравнадзора (если туда направлялись жалобы);
— При обращении в другую клинику для фиксации некачественного оказания медицинских услуг необходимо также приложить документ по результатам такого осмотра с заключением врача;
— Если заявляется требование о возмещении убытков и взыскании компенсации, необходимо подтвердить факт возникновения убытков в соответствующем размере и документы, подтверждающие, например, приобретение пациентом лекарственных средств для нивелирования негативных последствий операции.
Помимо подачи искового заявления, бывшие пациентки могут при желании привлечь Хайдарова к уголовной ответственности.
Да, пациентки могут перевести вопрос в уголовно-правовую плоскость, подав заявление в полицию на привлечение врача к ответственности за такие преступления, как халатность и причинение тяжкого вреда здоровью в ходе ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Самое тяжелое наказание по этим статья предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
По закону у женщин также есть право обратиться с гражданским иском в рамках уголовного дела и потребовать компенсацию. Если клиники Хайдарова или он лично несвоевременно вернут средства, то их еще может ждать неустойка.
Пациентки в подобного рода ситуациях могут обратиться в суд с требованием вернуть денежные средства, которые они уплатили в клинике за проведение операции, взыскать компенсацию на покупку лекарственных средств и устранение последствий неудачной операции в виде, например, проведения повторной операции в другой клинике (эти выплаты будут иметь характер убытков), взыскать штраф за то, что клиника в добровольном порядке не удовлетворила требование потребителя, а также моральный вред.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Что же касается самого врача и его интересов, то, по словам юриста, он тоже может обратиться в суд с заявлением о защите чести и достоинства. Для этого ему потребуется собрать достаточно обширный перечень доказательств. Кроме того, Хайдаров имеет возможность перевести вопрос в уголовно-правовую плоскость.
Для подтверждения нарушения прав компании необходимо будет своевременно начать собирать доказательства, в том числе воспользуясь услугами нотариуса для фиксации распространения информации, порочащей деловую репутацию лица. Перечень доказательств в данной категории споров крайне обширный и может включать в себя запросы владельцу сайта, результаты лингвистической экспертизы, расшифровку видеозаписей и многое другое. Также врач может обратиться в полицию с заявлением о вымогательстве, за что предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
За кем будет победа в суде — зависит от имеющихся у сторон доказательств. Так, женщинам предстоит продемонстрировать прямую связь между действиями врача и негативными последствиями.
Также не стоит забывать о том, что если пациент обращается с иском по закону «О защите прав потребителей», то его положения больше защищают именно потребителей.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
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