«Весь год была довольна»: Тимур Хайдаров ответил на обвинения певицы Славы в плохой пластике

Пластический хирург Тимур Хайдаров вернулся к работе после семейного отпуска и решил лично прокомментировать скандал вокруг своей клиники. Врач заявил, что все якобы пострадавшие пациентки ведут против него хейт-войну с целью уничтожения его репутации. Однако раньше никаких претензий к своей работе он не получал. Об этом сообщает Пятый канал.

Хайдаров отметил, что сейчас рассылается огромное количество фейковой информации, и все это с целью дискредитировать его клинику и его самого. При этом настоящих доказательств некомпетентности доктора ни у Славы, ни у Любови Успенской нет. Именно поэтому они до сих пор и не обратились в правоохранительные органы.

«Вся эта информационная война ведется, чтобы меня уничтожить. Они хотят получить денежные средства в особо крупных размерах. Об этом факте мы сообщили в правоохранительные органы», - рассказал специалист.

Кроме того, Хайдаров признался, что певица Слава к нему не обращалась с недовольствами. Более того, ее полностью устраивала ее новая грудь. Однако в один момент все резко изменилось. «Весь год (Слава – прим. «Страсти») была довольна», - отметил Тимур РЕН ТВ.

В любом случае приостанавливать работу клиники хирург не планирует. Он продолжит оказывать услуги пациенткам вне зависимости от скандала. К тому же Хайдаров подчеркнул, что по-прежнему хорошо относится и к певице Славе, несмотря на все ее плохие слова в его адрес.

«Я думаю, что в этой истории есть другие подводные камни, есть люди, которые ее агитируют и настраивают», - сообщил Тимур Хайдаров.

Ранее адвокат пластического хирурга опроверг информацию о том, что в его клинике работают без перчаток.