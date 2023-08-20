Оперируют без перчаток: адвокат Сенина выложила фото врачей из клиник Хайдарова

Скандал с участием звездного хирурга Тимура Хайдарова и его известных пациенток по-прежнему обрастает новыми подробностями. Так, адвокат Елена Сенина, представляющая интересы пострадавших женщин, обнаружила в открытом доступе фотографии из операционных врача, передает kp.ru.

На снимках медперсонал клиник Хайдарова представлен в неприглядном свете. Врачи, в руках которых находится жизнь пациентов, почему-то не надели на эти руки перчатки во время операции. Абсолютно любой может зайти в соцсети звездного хирурга или его брата и увидеть там эти фотографии — доступ к ним открыт.

Количество женщин, обратившихся к руководителю Росздравнадзора Роману Курынину, по словам Сениной, растет. Около 50 человек побывали на приеме у главы федеральной службы. При этом с некоторыми женщинами, которые пожаловались на услуги клиник Хайдарова, уже связались с целью урегулирования разногласий и возможных компенсаций, отметила адвокат. Часть пострадавших пациенток даже получила выплаты.

Женщины благодарны певице Славе, Любови Успенской и Сениной за те действия, которые позволили добиться от клиник ответа. По-прежнему лишь молчит то учреждение, где в настоящее время работает сам Хайдаров. Хирург не предпринял никаких шагов, чтобы наладить контакт со своими бывшими пациентками. Кроме всего прочего, врач неоднократно заявлял, что никому не будет выплачивать никаких компенсаций.

Ранее известный адвокат Елена Сенина установила еще одну деталь в силиконовом скандале, касающуюся клиник звездного доктора и его самого. Оказалось, что в учреждениях не хранится информация о пациентах, а сам Хайдаров не имеет официального места работы.