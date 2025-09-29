Юрист назвала ложным утверждение службы поддержки, что в РФ разрешается продавать зараженную анизакидами рыбу

В Москве местная жительница заказала из магазина скумбрию, в которой оказались черви. В службе поддержки известного маркета женщине заявили, что зараженную анизакидами рыбу «разрешается продавать на законодательном уровне». Однако, по словам юриста Виктории Шабановой, это ложное утверждение, которое вводит клиентов в заблуждение.

В беседе с сайтом «Страсти» специалист подчеркнула, что в России на законодательном уровне запрещается продавать зараженную анизакидами рыбу. По словам Шабановой, москвичка, купившая испорченную рыбу, имеет полное право на компенсацию и привлечение виновных к ответственности.