Юрист назвала ложным утверждение службы поддержки, что в РФ разрешается продавать зараженную анизакидами рыбу
© Freepik
В Москве местная жительница заказала из магазина скумбрию, в которой оказались черви. В службе поддержки известного маркета женщине заявили, что зараженную анизакидами рыбу «разрешается продавать на законодательном уровне». Однако, по словам юриста Виктории Шабановой, это ложное утверждение, которое вводит клиентов в заблуждение.
В беседе с сайтом «Страсти» специалист подчеркнула, что в России на законодательном уровне запрещается продавать зараженную анизакидами рыбу. По словам Шабановой, москвичка, купившая испорченную рыбу, имеет полное право на компенсацию и привлечение виновных к ответственности.
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» установил, что рыба и рыбная продукция не должны содержать живых паразитов, опасных для здоровья человека. Анизакиды — это именно те опасные для человека живые паразиты, наличие которых не должно ни в коем случае присутствовать. Я считаю это очень серьезным нарушением. (СанПиН) также четко регламентирует, что рыба, зараженная личинками анизакид, должна быть подвергнута замораживанию или термообработке, гарантирующей их гибель, перед поступлением в продажу. Продажа свежей рыбы с живыми личинками запрещена в РФ. Пресс-служба магазина предоставила ложное утверждение, что так же ввело клиента-«потребителя» в заблуждение! А это является нарушением закона!
Виктория Шабанова
Юрист, руководитель юридической компании «Шабанова и партнеры»
По мнению Шабановой, женщина могла получить такой ответ от службы поддержки, скорее всего, из-за того, что там сидят некомпетентные специалисты, которые путают нормы о «неопасных для человека паразитах». Это касается тех паразитов, которые не живут в мышечных тканях. Возможно, как предположила Виктория, магазин таким образом пытается уйти от ответственности, потому что это считается грубым нарушением.
Теперь москвичка может потребовать компенсацию за приобретенный некачественный товар, компенсацию вреда здоровью, если после этого она пошла к врачу и сдала анализы, и компенсацию морального вреда. Также возможно обращение в Роспотребнадзор и суд.
Нужно написать заявление на официальном сайте или лично в территориальном управлении, приложив фото- и видеодоказательства (чеки, фото рыбы с паразитами). Роспотребнадзор проведет проверку и может: как наложить административный штраф на юридическое лицо, так и изъять продукцию и приостановить деятельность точки продажи. Также возможно и обращение в суд. Женщина может подать исковое заявление о защите прав потребителей с требованием вернуть деньги, компенсировать моральный вред и расходы на лечение. Даже если вдруг вы выбросили чек, достаточно привлечь свидетелей покупки именно в этом магазине, а вообще все необходимо сохранять!
