«На законодательном уровне разрешается продавать»: россиянка пожаловалась на скумбрию с червями из доставки

Жительница Москвы едва не поужинала червями, которых нашла в скумбрии из доставки. Женщина обратилась после случившегося в службу поддержки, где ей заявили, что никаких нарушений нет.

Историю москвички проводит Telegram-канал Осторожно, Москва. По словам жительницы столицы, у нее случился шок, когда паразиты начали вылезать из надкушенной рыбы.

«Съела кусок скумбрии и увидела это. У меня случился шок. Пыталась разобраться что это. И оказалось, что эти черви — анизакиды. Сразу написала в поддержку, но они долго не отвечали. А когда ответили, то, по их мнению, они продали мне рыбу со съедобными червями», — рассказала покупательница.

В службе поддержки доставки заявили, что зараженную анизакидами скумбрию «разрешается продавать на законодательном уровне». Тем не менее данную жалобу передали технологам и производителю для проведения внутреннего расследования.

