«Я же байкер»: Филипп Киркоров рассказал о давней мечте стать рокером

Король поп-эстрады Филипп Киркоров сделал неожиданное заявление. Оказывается, он всегда мечтал стать рок-музыкантом. Об этом артист рассказал корреспонденту «Страсти» на Премии МУЗ-ТВ 2024.

Певец признался, что, помимо любви к року, он любит байки. В частности, он «гоняет» ночью, когда нет машин.

«Я же байкер, я же рокер. Вообще я всегда мечтал быть рок-музыкантом, но так получилось, что спел „Атлантиду“. Переобуваться на ходу уже было как-то не очень. Потом зайка-шмайка, зайку бросила хозяйка», — сказал артист, намекая на свой хит «Зайка моя».

Ранее Киркоров заявил, что решил заняться юмором. Такое желание пришло к нему благодаря шоу «Звезды», где исполнителю пришлось соревноваться с комиком Денисом Дороховым за главный приз. Он также признался, что в ближайшее время их дуэт появится в фильме «Братья».

Также сообщалось, что мошенники развели отца Киркорова на 3,5 млн рублей. Он уже год не может вернуть украденные деньги.