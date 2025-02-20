«Я за разумный образ жизни»: Владимир Тишко рассказал об отношениях с алкоголем

Телеведущий Владимир Тишко рассказал в беседе с сайтом «Страсти», что не употребляет спиртосодержащие напитки уже на протяжении долгого времени. Он, по его собственным словам, выступает за «разумное» отношение к биологическому существованию.

«Я не пью алкоголь больше 10 лет. Мой роман с алкоголем давно закончен. И я не «сплю с бывшими», — пояснил он.

При этом Тишко отказывается называть свой образ жизни «здоровым» — потому что это понятие растяжимое и очень относительное.

«Я не знаю, что такое здоровый образ жизни. У всех он свой. Наркоман, который перестал ширяться и просто пьет пиво и курит, тоже считает, что у него здоровый образ жизни. Качок, который качается в зале и жрет химозу, тоже называет свой образ жизни здоровым. Человек, который делает пробежку, не курит, но жрет фастфуд и раз в месяц выпивает, тоже говорит про здоровый образ жизни. Я за разумный образ жизни», — утверждает телеведущий.

Логика, на его взгляд, тут простая — если не быть здоровым, то можно умереть. А это никому не нужно.

Полное интервью с Владимиром Тишко о о буддизме, романе с Анфисой Чеховой и участии в новом сезоне шоу «Выживалити» читайте здесь.