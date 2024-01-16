«Я тоже читала новости»: Яна Чурикова отреагировала на роды участницы «Фабрики звезд» в кафе
© Starface.ru
Телеведущая Яна Чурикова прокомментировала роды экс-участницы проекта «Фабрика звезд» Арины Рыженковой в кафе. Реаакцию знаменитости узнала корреспондент сайта «Страсти».
Чурикова посетила премьеру военной драмы «Воздух» в киноцентре «Октябрь». Журналисты спросили ее о родах Рыженковой в кафе.
На это Чурикова ответила: «Я тоже, как и вы, читала новости, но даже не могу прокомментировать, к сожалению».
Журналисты уточнили, помнит ли ведущая эту участницу «Фабрики звезд».
«Я думаю, что Арину многие вспоминают. Но прокомментировать конкретно этот случай не могу, потому что мы не общались. И это неэтично», - заключила ведущая.
Напомним, Рыженкова родила в кофейне на юге Москвы. Это произошло 3 января. Посетители услышали детский плач, после чего из туалета вышла 36-летняя женщина в крови. Ребенок был закутан в одежду матери. На место вызвали полицию и скорую, женщина не сразу передала медикам малыша.
Позже близкие Рыженковой объяснили, почему она родила в кафе. По их словам, роды наступили раньше срока и прошли быстро, без схваток.