Вышла из туалета в крови: 36-летняя участница «Фабрики звёзд» родила в московском кафе

Экс-участница проекта «Фабрика звезд» Алина Рыженкова родила в московском кафе. Это произошло в женском туалете, откуда девушка вышла в крови с ребенком, закутанным в одежду матери.

Подробности приводит ИА Регнум со ссылкой на источник.

Роды произошли 3 января в кофейне, расположенной на юге столицы. Посетители услышали плач ребенка из туалета. Потом оттуда вышла растрепанная женщина. На место вызвали скорую и полицию. Рыженкова не отдавала ребенка медикам. Когда врачи убедили маму, что малыша нужно осмотреть, она передала новорожденного и попросила их не разлучать.

Мать и ребенка доставили в роддом.

«Оттуда Арину направили на беседу с психотерапевтом», - рассказал источник.

Через полторы недели Рыженкова оказалась в инфекционной больнице – у нее обнаружили коронавирус. Женщину госпитализировали, несмотря на легкую форму заболевания.

Рыженкова участвовала в «Фабрике звезд» в 2006 году. С ней участниками проекта были Прохор Шаляпин, Дмитрий Колдун, Зара. Девушка первой покинула шоу.

Ранее Колдун рассказывал, что после проекта жил как «полубомж».