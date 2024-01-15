Почему бывшая участница «Фабрики звезд» родила в кафе

Бывшая участница проекта «Фабрика звезд» Арина Рыженкова родила в кафе спонтанно: роды случились раньше срока. Об этом рассказали ее близкие.

Комментарий приводит ИА Регнум.

«Роды в кафе были спонтанными. Они случились раньше срока», - рассказали собеседники.

Врачи ставили срок родов на неделю позже, чем все случилось.

Близкие Рыженковой отмечают: «все произошло быстро, почти без схваток». О том, кто является отцом малыша, не сообщили: считают, что Арина сама расскажет, если посчитает нужным.

Они отметили, что после роддома Рыженкову увезли в инфекционное отделение – тест выявил коронавирус.

Родственники напомнили, что она уже болела коронавирусом, причем в тяжелой форме. На этот раз у Арины наблюдается почти бессимптомное течение болезни, ее могут скоро выписать.

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