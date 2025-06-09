«Я обожаю детей»: регбистка Яна Данилова рассказала, что собирается обзавестись семьей и стать мамой

Россинская регбистка Яна Данилова ведет активный образ жизни — участвует в телепроектах, путешествует по миру, прыгает с парашютом и увлекается многим другим. Однако все это не мешает 29-летней спортсменке мечтать о создании своей семьи. В большом интервью для сайта «Страсти» девушка рассказала, какого человека видит рядом с собой.

По словам Яны, в настоящий момент ее сердце свободно. Девушка призналась, что достаточно свободолюбива и в отношениях для важно не ограничение, а глубокое взаимопонимание.

«Думаю, что рядом со мной должен быть кто-то настолько же отбитый и живущий на полную, как и я, либо наоборот. Наоборот — это очень спокойный и уравновешенный, потому что внутри меня есть обе эти противоположности, и каждый из них по-своему проявляется», — заявила Данилова.

Пока что у Яны нет точного плана, как все должно быть. Тем не менее она представляет себе в голове картинки семейной жизни и уже мечтает о детях.

«Я мечтаю о семье и о детях. У меня уже выстроены какие-то картинки в голове относительно этого. Я обожаю детей, и я уверена, что когда-нибудь это обязательно станет частью моей жизни. Но я как будто бы не строю целенаправленно планов на семью или на то, чтобы я обязательно должна быть в отношениях. Мне важно не дойти до семьи, а прийти в нее через настоящее и глубокое чувство», — поделилась спортсменка.

Ранее Данилова раскрыла причину неудачи на Олимпийских играх в Токио. По ее словам, в команде было внутреннее напряжение.