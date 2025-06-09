«Физически мы были очень хорошо готовы»: регбистка Данилова раскрыла причину неудачи на Олимпийских играх в Токио

Сборная России по регби не смогла войти в тройку призеров Олимпийских игр в Токио 2020 года. Тем не менее эксперты по достоинству оценили игру спортсменов из РФ, которые дебютировали на международном соревновании. Сайт «Страсти» взял большое интервью у Яны Даниловой, участницы ОИ, и узнал, почему нашей команде не повезло оказаться в тройке сильнейших.

По словам регбистки, сборная России попала на игры в последний момент. За год до начала Олимпиады команде не удалось отобраться. Поэтому спортсмены делали это буквально за два месяца. Целый год наши игроки соревновались на других чемпионатах, в то время как их соперники готовились к Олимпиаде.

Также Данилова отметила, что Олимпийские игры в Токио были во времена ковида. По ее словам, каждый, кто участвовал в этих соревнованиях, не получили тот самый спектр ярких эмоций, которые были бы при полных трибунах и отсутствии ограничений и требований со стороны руководства олимпийской деревни.

«По поводу самой олимпиады, то не могу сказать, что нас что-то остановило именно физически на поле, потому что физически мы были очень хорошо готовы. Я считаю, что это была больше психологическая составляющая. Это был напряг в команде. Я не могу очень четко передать того, что я чувствовала тогда. Также не могу сказать, что это было какое-то давление со стороны соперников… Это до сих пор остается загадкой», — рассказала Яна.

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