«Так я могу испытать себя»: регбистка Яна Данилова рассказала о травмах, путешествии по Африке без денег и участии в шоу «Гладиаторы»

— Какое испытание на проекте было для вас самым запоминающимся, трудным?

Это «Пирамида». «Пирамида» изначально смотрелась достаточно устрашающим испытанием, но я как будто бы сразу поняла, что это точно моя стихия и у меня все очень круто получится. «Пирамида» — это про выносливость, про ловкость, про координацию и скорость. Ну и, конечно же, про подумать. А во мне как раз собраны все эти качества в достаточно хорошем количестве. Я считаю, что очень круто справилась с этим испытанием, и недаром я ждала его каждый съемочный день.

— Кого из соперников на проекте вы можете выделить?

Очень трудный вопрос. Честно говоря, не хочется выделять кого-то конкретно. То есть каждая девочка, каждая участница была хороша, сильна и по-своему и интересна. Но, наверное, я бы хотела отметить девочек, которые были заметно легче нас всех по весу, и при этом они выходили и сражались. Это, конечно, требует большой смелости и какого-то внутреннего стержня. И вот к этим девочкам огромное-огромное уважение. И хочу сказать, что они не просто выходили, они еще при этом достойно сражались. То есть они показывали свой характер до самого конца. Это нереальные качества, невероятные. А еще это огромный пример силы. То есть эта сила говорит о том, что она не всегда измеряется только мышцами.

— Расскажите о вашем детстве: откуда вы, кто ваши родители? Чем вы занимались и увлеклись?

Я родом из Сибири, из Кемеровской области. Город мой называется Тайга. Население — около 25 тысяч человек. Город славится железными дорогами и всем, что с ними связано. Город-железнодорожник. Родители мои самые обычные люди. Папа всю жизнь работает на железной дороге, а мама — в продуктовом магазине. Все детство, насколько я помню, примерно с 5−6 лет, было очень активным. Я росла со своим старшим братом (он старше меня на 8 лет), и он меня постоянно брал везде с собой. И, соответственно, какие-то развлекухи, какие-то движухи с ребятами, именно с мальчиками, меня привлекали больше. С ними было намного интереснее, чем с подружками. С самого детства я прыгала по гаражам, по сугробам, по крышам, а еще были спортивные секции. Кроме этого, кстати, у нас в городе больше нечем заняться. То есть были творческие кружки, но меня это не особо привлекало. Мне всегда была интересна спортивная составляющая, и причем соревноваться всегда было интересно именно с мальчиками, потому что они сильнее. При этом я почему-то все равно их побеждала, и мне это тоже очень нравилось. Несмотря на это, они меня очень сильно поддерживали, потому что я в коллективе была единственной девочкой. Наверное, это и выработало во мне какую-то целеустремленность, дисциплину и жизненную силу.

— В одном из интервью вы говорили, что с 14 лет не живёте с родителями. Кроме того, можно заметить, что вы часто путешествуете. Скажите, не потерялось ли у вас из-за этого чувство дома? Какое место вы можете назвать своим домом?

Да, с 14 лет я не живу с родителями, потому что в 14 лет я уехала жить в другой город. Это стало огромным шагом, огромным риском — пойти в большой спорт. С этого и началась моя большая спортивная карьера.

Не могу сказать, что у меня есть какая-то конкретная точка, которую я называла бы сейчас домом в классическом понимании. У меня просто есть место, где я обитаю. Сейчас для меня дом — это там, где я могу спокойно поспать и почувствовать паузу. Чувство дома, связанное с родителями, я, конечно, не потеряла, и часто возвращаюсь в свой родной город. Для меня это место, с которым есть духовная связь. Хотя с физической точки зрения оно уже, наверное, не совсем мое. Не могу сказать, что меня всегда тянет туда с теплом. Но при возможности я не отказываюсь поехать. Сейчас я кочую, путешествую и не привязана к какому-то конкретному месту. Для меня сейчас дом — это больше про мое состояние, которое я создаю внутри. То есть это про уют и там, где мне комфортно.

— До того как заниматься регби, вы пошли на секцию бокса. Почему выбор пал именно на нее? Вам нравилось драться, или же, наоборот, приходилось защищаться на улице или в других местах? Приходилось ли применять навыки вне спортзала?

До бокса я занималась санками, то есть санным видом спорта, легкой атлетикой. И вот до бокса я очень сильно травмировалась на санях. На соревнованиях у меня было две очень сложных травмы ноги, после чего врачи мне сказали, что я с трудом смогу не то, чтобы ходить ходить, а в целом заниматься спортом. Но на самом деле врачи ориентируются на обычных людей и очень редко имеют в виду, что спортсмены — это совсем другая каста. Но на тот момент я так не думала. Я приняла все в штыки и решила, что дорога в спорт мне после такой травмы закрыта.

Потом в моей жизни произошел счастливый случай. Я пришла к хирургу снимать швы в своем родном городе. И там, в коридоре больницы, я познакомилась с удивительным человеком, который в дальнейшем стал моим тренером по боксу. Он стал моим вторым отцом. Это человек, которому я благодарна больше всего в своей жизни. Он меня поставил на ноги, научил снова бегать, верить в себя, сражаться и жить. То есть это была невероятная история длиною в год, когда он меня реабилитировал, когда он приводил мои мысли и физическое состояние в чувства. Грубо говоря, он меня заново формировал и собирал по кусочкам. А потом, когда я, по его мнению, уже готова была приступить к боям, он посадил меня в машину и увез на 15−20 километров от города. На улице тогда был февраль, а за окном разыгралась сильная метель. Он оставил меня там и уехал, сказав лишь «беги». То есть с этого момента, как он мне сказал «беги», я поняла, что полностью готова, я реабилитирована. Я прибежала обратно в зал, обняла его, и поняла, что возродилась и могу продолжать карьеру в спорте. Бокс я очень сильно полюбила, потому что тренер преподносил это как какую-то игру. И у меня было всего несколько боев, по-моему, около восьми. Я все их выиграла и стала мастером спорта. А потом меня вызвали на просмотр в сборную России.

Для того чтобы быть участником сборной, нужно на углубленном медицинском обследовании проходить МРТ мозга. На тот момент у меня не было никогда никаких симптомов, связанных с головной болью, либо чем-то похожим. Но на МРТ мне поставили достаточно серьезный диагноз, против которого врачи отказались идти даже за подкуп, как бы это ни звучало. И, честно сказать, я на тот момент поникла еще сильнее, намного глубже, чем в предыдущий раз с ногой. И ничего не объясняя тренеру, я просто пропала на какое-то время. И в целом моя жизнь с боксом закончилась, потому что тренер уже принял то, что я не смогу выступать, так как это очень опасно.