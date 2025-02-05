«Я не настолько тщеславен»: олимпийский чемпион по хоккею Егор Яковлев не хочет, чтобы про него сняли фильм

Хоккеист «Металлурга» Егор Яковлев имеет за плечами более 400 матчей, опыт игры за рубежом в составе «Нью-Джерси Девилз», кубок Гагарина и медаль Олимпийских игр 2018 года. Сайт "Страсти" во время интервью с защитником поинтересовался, не хочет ли тот обернуть свою историю в фильм. Однако звезда КХЛ заявил, что не мечтает о таком.

В России особой популярностью у зрителей пользуются фильмы про именитых спортсменов и команды, которые вошли в историю. Например, любовь у поклонников спортивных драм завоевал фильм «Легенда № 17» про Валерия Харламова. Лента собрала восторженные отзывы в Сети и принесла создателям хорошие деньги.

Егор Яковлев за годы профессиональной карьеры прошел сложный и интересный путь, который тоже можно было бы обернуть в упаковку фильма. Однако, по словам спортсмена, он для этого не настолько тщеславный человек.

«Я не настолько тщеславен, что бы мечтать о фильме про себя. Но путь у меня достаточно интересный», — заявил Яковлев.

Ранее игрок «Металлурга» рассказал, на что потратил первые деньги. По словам спортсмена, он изначально планировал сделать крупную покупку.