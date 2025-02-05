Планировал изначально: олимпийский чемпион Егор Яковлев рассказал, на что потратил первые большие деньги с хоккея

Олимпийский чемпион Егор Яковлев — звезда Континентальной хоккейно лиги. Он сыграл более 400 матчей за свою карьеру, которую начал в 2008 году после окончания спортивной школы. Когда у молодого дарования появились первые большие деньги, то он их потратил на осуществление четко поставленной цели. В беседе с сайтом «Страсти» защитник рассказал, что на что ушли средства.

Яковлев выступал в первой лиге чемпионата России в 2008 году и на первенстве России в 2009 году в составе казанского «Ак Барса». А в КХЛ спортсмен дебютировал в 2010 году. Сейчас он играет за «Металлург»,

Судя по всему, Егор не тратил свои первые большие деньги с хоккея на спонтанные покупки. По словам защитника, он сфокусировался на приобретении недвижимости.

«Если честно, я изначально планировал купить квартиру, что собственно и осуществил», — поделился Яковлев.

Ранее олимпийский чемпион рассказал, из-за чего тяжело бороться на льду с Александром Овечкиным. Однажды защитник повстречался с нападающим из «Вашингтон Кэпиталз» на льду. С полным интервью Яковлева вы можете ознакомиться по этой ссылке.