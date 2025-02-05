«Страсть — это хоккей»: олимпийский чемпион Егор Яковлев рассказал о борьбе с Овечкиным, трагедии «Локомотива» и первом выходе на лед в КХЛ
© Личный архив Егор Яковлев
Российский хоккеист Его Яковлев стал олимпийским чемпионом в 2018 году. А в прошлом — защитник осуществил мечту и завоевал кубок КХЛ в составе своей любимой команды «Металлург». За плечами у профессионального игрока более 400 матчей, опыт игры за рубежом в составе «Нью-Джерси Девилз» и багаж знаний, с помощью которого он помогал тренеру в прошлом сезоне после травмы. Сайт «Страсти» поговорил со звездой отечественной лиги и узнал, как он пришел в хоккей, как на его глазах возрождалась команда «Локомотив» и какой Александр Овечкин в игре на льду. Также Егор рассказал о подрастающем наследнике и немного о личной жизни.
— Расскажите, как начался ваш путь в хоккее?
На каток меня привел отец. Я был еще совсем ребенком, но мне было безумно интересно наблюдать за игрой. Так родители решили меня отдать на хоккей, за что я им очень благодарен.
— Перед тем как стать звездой хоккея, вам предстояло пройти путь от и до. Скажите, детско-юношеский хоккей, с которого все начинают, такой же жесткий, как и взрослый?
На первый взгляд, может показаться, что это не так, но именно в детско-юношеском хоккее ты проходишь настоящую школу, закалку духа и характера.
— Давайте пофантазируем. Как сложилась бы ваша жизнь, если бы не стали заниматься хоккеем?
Если честно мне достаточно сложно представить себя вне хоккея, но даже если фантазировать на эту тему, то, скорее всего, я бы так же выбрал спорт.
— Вы помните ваш первый профессиональный матч? Что изменилось в вас с того момента? Осталось ли волнение перед выходом на лед?
Конечно, помню. Это был выход на лед в составе команды «Ак Барс». Мне было 18 лет. Я даже помню всех партнеров, с кем был на льду. Но таких партнеров трудно забыть: я вышел на лед в первом звене с Морозовым, Зариповым, Капаненом и сзади был еще Емелин. Я стал старше, ну и опытнее. Волнение всегда присутствует.
— Возникали ли на вашем жизненном пути трудности, из-за которых вы хотели бросить занятие хоккеем?
Трудности возникают у всех, но таких, чтобы бросить хоккей, точно нет.
Какие травмы вы получали на льду? Какие самые распространенные травмы у хоккеистов вообще?
Самые распространенные травмы — это, наверное, травма колена. И я не исключение, также у меня было повреждение легкого.
— Драки между хоккеистами — не редкое явление на льду. Расскажите, какое у вас отношение к ним. И поделитесь своим опытом: были ли у вас схватки с соперниками и какая, возможно, самая жесткая из них?
Не могу сказать, что я в восторге от драк, но иногда их не избежать.
— Сколько вам приходится тренироваться? Тренировки отнимают большую часть времени?
У спортсменов достаточно плотный график тренировок, поскольку мы тренируемся не только на льду, но и в зале, поэтому тренировки отнимают приличную часть времени.
— Какая команда за время профессиональной карьеры стала для вас особенной? Сильнее всего полюбилась?
Я всегда мечтал играть за свою команду и за город, в котором я родился, поэтому «Металлург» для меня команда мечты. С ней я мечтал выиграть Кубок Гагарина, что собственно и осуществил в прошлом году.
— Были ли в вашей карьере черные полосы, когда удача покидали вас?
Черные полосы бывают у всех, к сожалению.
— Что дает победа в Олимпиаде для профессионального игрока? Для вас участие в Олимпиаде отличается чем-нибудь от других соревнований?
Безусловно. Принять участие в Олимпиаде мечтает каждый спортсмен, а если получается выиграть, то вообще прекрасно, хотя всегда есть к чему стремиться.
— Вы играли в команде «Нью-Джерси Дэвилз». Почему вы решили вернуться на родину и не продолжили карьеру в США?
У меня закончился контракт, к тому же я считаю, что провел сезон в США достаточно неплохо. Затем «Металлург» предложил мне хороший контракт, и я принял решение все-таки поехать домой и продолжить карьеру в родном клубе.
— Есть ли разница, где играть: в России или за рубежом? В чем она заключается?
Конечно, разница есть.
— В одном из интервью вы рассказывали, что вам доводилось играть против Александра Овечкина. Расскажите, сложно ли было противостоять ему на льду?
Сложно, конечно, потому что Саша очень физически подготовлен. Против него тяжело бороться.
— Если не хоккей, то в каком виде спорта вы бы хотели реализоваться?
Честно говоря, не знаю.
— Будучи игроком, вы становились на тренерский мостик. Планируете ли вы заниматься тренерством после завершения карьеры? Суровый ли вы тренер?
Пока не задумывался об этом, но попробовать себя в роли тренера было достаточно необычно и интересно.
— В одном из интервью вы говорили, что эмоции на тренерском мостике отличаются от тех, что на площадке. Каким образом они отличаются?
Больше глубинных переживаний. Хочется помочь ребятам, но ты не можешь выйти с ними на лед.
— У вас на счету уже 400 матчей. Когда вы планируете завершить карьеру?
Пока не планирую. Хотелось бы поиграть подольше.
— Какую из имеющихся наград вы считаете самой ценной?
Олимпийские медали и Кубок Гагарина.
— Как вы относитесь к проигрышам?
Стараюсь не акцентировать свое внимание и самосовершенствоваться.
— Вы суеверный хоккеист? Если да, то как это проявляется?
Скорее нет, чем да.
— Вы играли в ярославском «Локомотиве». Расскажите, как на ваших глазах возрождали команду после трагедии 7 сентября?
Как сейчас помню, первый матч возрожденной команды мы играли дома против «Нефтяника». Включили памятный ролик на табло, а после включили свет на арене. Я посмотрел по сторонам: у всех ребят были слезы на глазах. И в том матче мы не оставили шансов «Нефтянику», который был лидером чемпионата.
— Одно время в России были крайне популярны фильмы про именитых спортсменов и команды. Вам бы хотелось, чтобы когда-нибудь в будущем сняли фильм по вашей истории?
Я не настолько тщеславен, что бы мечтать о фильме про себя. Но путь у меня достаточно интересный.
— Когда вы стали получать большие деньги за игру как профессиональный игрок, то на что их тратили в первое время? Были ли это, в том числе, спонтанные, необдуманные покупки?
Если честно, я изначально планировал купить квартиру, что собственно и осуществил.
— У вас есть сын Федор от первого брака. Он хочет пойти по вашим стопам и стать профессиональным спортсменом или же его интересуют другие вещи?
Да, Федя очень увлечен хоккеем и с удовольствием ходит на тренировки.
— В 2024 вы сделали предложение девушке по имени Мария на Мальдивах. Как вы вручили будущей супруге кольцо: вы устроили необычный сюрприз или встали по классике на одно колено?
Я устроил романтический вечер. Для нее это было неожиданностью.
— Новостей о вашей свадьбе пока не поступало. Вы планируете сыграть торжество?
На самом деле я давно сделал предложение Маше. Но вы абсолютно верно заметили, торжества пока не было.
— У вас в соцсетях есть фотографии с разными российскими звездами. С кем-нибудь из них вы поддерживаете приятельские/дружеские отношения?
Да, конечно. Мы давно дружим с Домиником Джокером, Стасом Ярушиным.
— Недавно вы снимались в рекламном ролике с Сергеем Буруновым. Он такой же позитивный человек за кадром или это образ?
Сергей профессионал своего дела. С ним было очень весело и комфортно находиться и в кадре и за кадром.
— Вы пробовали себя в качестве модели: не хотели ли продолжить это занятие?
Я предпочитаю акцентировать свое внимание на чем-то одном. На данный момент — это хоккей.
— Наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсть в жизни?
Для меня главная страсть — это хоккей.