Российский хоккеист Его Яковлев стал олимпийским чемпионом в 2018 году. А в прошлом — защитник осуществил мечту и завоевал кубок КХЛ в составе своей любимой команды «Металлург». За плечами у профессионального игрока более 400 матчей, опыт игры за рубежом в составе «Нью-Джерси Девилз» и багаж знаний, с помощью которого он помогал тренеру в прошлом сезоне после травмы. Сайт «Страсти» поговорил со звездой отечественной лиги и узнал, как он пришел в хоккей, как на его глазах возрождалась команда «Локомотив» и какой Александр Овечкин в игре на льду. Также Егор рассказал о подрастающем наследнике и немного о личной жизни.

— Расскажите, как начался ваш путь в хоккее?

На каток меня привел отец. Я был еще совсем ребенком, но мне было безумно интересно наблюдать за игрой. Так родители решили меня отдать на хоккей, за что я им очень благодарен.

— Перед тем как стать звездой хоккея, вам предстояло пройти путь от и до. Скажите, детско-юношеский хоккей, с которого все начинают, такой же жесткий, как и взрослый?

На первый взгляд, может показаться, что это не так, но именно в детско-юношеском хоккее ты проходишь настоящую школу, закалку духа и характера.

— Давайте пофантазируем. Как сложилась бы ваша жизнь, если бы не стали заниматься хоккеем?

Если честно мне достаточно сложно представить себя вне хоккея, но даже если фантазировать на эту тему, то, скорее всего, я бы так же выбрал спорт.

— Вы помните ваш первый профессиональный матч? Что изменилось в вас с того момента? Осталось ли волнение перед выходом на лед?

Конечно, помню. Это был выход на лед в составе команды «Ак Барс». Мне было 18 лет. Я даже помню всех партнеров, с кем был на льду. Но таких партнеров трудно забыть: я вышел на лед в первом звене с Морозовым, Зариповым, Капаненом и сзади был еще Емелин. Я стал старше, ну и опытнее. Волнение всегда присутствует.

— Возникали ли на вашем жизненном пути трудности, из-за которых вы хотели бросить занятие хоккеем?

Трудности возникают у всех, но таких, чтобы бросить хоккей, точно нет.

Какие травмы вы получали на льду? Какие самые распространенные травмы у хоккеистов вообще?

Самые распространенные травмы — это, наверное, травма колена. И я не исключение, также у меня было повреждение легкого.