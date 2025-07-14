«Выше средней»: прослуживший 7 лет в Арктике матрос 1-го класса раскрыл, какую зарплату получают на севере

Работа в Арктике — это хороший способ для новичков получать хорошие деньги. Об этом сайту «Страсти» рассказал моряк 1-класса Владислав, который ходит на танкере в суровом регионе около 7 лет.

По словам участника северных экспедиций, члены экипажа судна в Арктике получают больше, чем их коллеги в других регионах. Это связано с тяжелыми климатическими условиями и другими особенностями работы. За один месяц, как рассказал Владислав, можно получить до 300 тысяч рублей. Сумма зависит от судна, на котором будет совершаться рейс, и прочих факторов.

«Зарплата матроса в Арктике выше средней зарплаты обычного моряка. За один месяц матросом можно заработать от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от судна, работодателя и сложности маршрута. Для молодых матросов это хороший способ начать зарабатывать приличные деньги», — заявил Владислав.

Ранее матрос 1-го класса рассказал, кто сможет работать в Арктике. По его словам, не каждый человек способен служить на судне в тяжелых климатических условиях.