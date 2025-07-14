«Некоторые мои товарищи покидали рейсы досрочно»: матрос 1-го класса рассказал о тяжелой службе на танкере в Арктике
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Разлука с семьей и работа без отдыха — самые тяжелые испытания на борту корабля в Арктике. Об этом сайту «Страсти» заявил матрос 1-го класса Владислав, который обрел широкую популярность в соцсетях. Его видео из путешествий по Северному Ледовитому океану набирают миллионы лайков, а на аккаунт мореплавателя подписаны десятки тысяч человек. Владислав показывает у себя на странице один из опаснейших районов Земли, где зимой температура опускается до минус 40 градусов, а за бортом бродят белые медведи. Случается, что во время рейсов по диким территориям некоторые моряки перестают нести службу из-за невыносимых условий — но только не герой нашего интервью. Он провел на борту танкера в Арктике суммарно 7 лет. В интервью Владислав рассказал о тонкостях работы на корабле в холодном климате и теплых встречах с близкими по возвращении.
— Расскажите о себе. Чем вы занимаетесь сейчас?
Здравствуйте! Меня зовут Владислав, мне 34 года, я живу в Омске, работаю моряком в должности матроса 1-го класса. На данный момент я нахожусь в отпуске — четыре месяца отдыха между вахтами. А вообще я продолжаю работать моряком, правда, теперь преимущественно в экваториальных районах — захотелось погреться.
— Как вы стали моряком? Почему выбрали именно Арктику?
Честно говоря, пришлось немало потрудиться, чтобы стать моряком, ведь Омск — явно не морской и не портовый город. Дальним плаванием я начал заниматься примерно с 2015 года, до этого работал на речном флоте. Моя карьера началась еще в Омском командном речном училище имени капитана Евдокимова — там я учился и одновременно работал на реках. Тогда я впервые узнал, что можно устроиться на суда в крупные морские компании. Пришлось поездить по разным городам, получить необходимые документы и сертификаты, постепенно перейдя на «большой флот». Специально работу в Арктике я не выбирал — получилось скорее случайно. Сначала пошел работать на балкер — это судно, предназначенное для перевозки сухих сыпучих грузов, оснащенное собственными кранами для погрузочно-разгрузочных работ, а затем решил перейти на танкерный флот. Снова пришлось обучаться дополнительным сертификатам. Вообще морякам приходится учиться постоянно: мало того, что требуется изначально пройти большое количество курсов, так еще надо обновлять сертификаты каждые пять лет. Так вот при прохождении курсов я помог рядом сидящему парню, а он в благодарность посоветовал мне обратиться в компанию, которая на тот момент собирала экипажи для работы в Арктике. И я попробовал, заранее изучив специфику работы. Собеседование прошел легко, но пришлось подождать пару месяце — сдачу судна. Затем я полетел на приемку арктического челночного судна с продолжением работы в Арктике.
— Чем занимаются моряки в Арктике?
Матросы в Арктике заняты ежедневной работой по обслуживанию судна: уборка палубы, окраска борта, ремонт палубного оборудования и соблюдение порядка на корабле. Мы помогаем офицерам следить за состоянием судна, принимаем участие в погрузке-разгрузке, чистим снежные заносы и ведем наблюдение за обстановкой на поверхности воды. Также мы занимаемся несением рулевой вахты и выполняем команды на руле при прохождении ледовых участков.
— На каком судне вы ходили/ходите?
Участвовал в рейсах на разных транспортных судах, перевозящих грузы по Северному морскому пути. Сейчас служу на танкере, который обеспечивает перевозку нефтепродуктов по всему миру.
— Работать моряком в Арктике — прибыльно? Сколько можно получить за один рейс?
Зарплата матроса в Арктике выше средней зарплаты обычного моряка. За один месяц матросом можно заработать от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от судна, работодателя и сложности маршрута. Для молодых матросов это хороший способ начать зарабатывать приличные деньги.
— Возможно ли какое-нибудь продвижение по службе?
Возможность продвижения существует, хотя она ограничена определенными факторами. Нужно пройти курсы повышения квалификации, сдать экзамены и накопить опыт работы на флоте. Со временем можно вырасти до помощника капитана, на что я сейчас и надеюсь, так как переобучился в морском техническом колледже имени адмирала Синявина в городе Санкт-Петербурге — ну или занять должность старшего матроса.
— Доплачивают ли вам за тяжелые климатические условия, или за другие нюансы службы в Арктике?
Да, существуют доплаты за службу в особо сложных климатических условиях. Моряки получают дополнительную премию за сложность маршрута, дополнительное питание и особые условия проживания. Эти бонусы делают работу более привлекательной финансово.
— Сколько максимально по времени вы находились в пути?
Самый долгий мой рейс продолжался восемь месяцев подряд. Но чаще всего рейсы занимают от трех до пяти месяцев, хотя бывают и короткие длиной месяц-полтора. В Арктике был график полтора месяца.
— Опишите, как проходит рейс? С чего все начинается и чем заканчивается?
Перед отправлением — готовимся к рейсу: загружаемся топливом, продовольствием и материалами, проводим инструктаж по технике безопасности. Во время рейса выполняем повседневные задачи: патрулируем судно, обеспечиваем безопасность членов экипажа и грузов. После завершения рейса выгружаем судно, приводим его в порядок и ждем следующего выхода в море.
— Опишите, как проходит ваш рабочий день на борту. Что входит в ваши обязанности?
Начинается рабочий день рано утром с уборки палубы. Днем занимаемся мелким ремонтом, покраской, уборкой помещений и обслуживанием оборудования. Вечером отдыхаем, смотрим фильмы, ходим в спортзал и сауну, читаем книги или общаемся с товарищами по команде. Но если ты стоишь на рулевых вахтах, то график работы — 4 через 8, где 4 часа стоишь на руле и 8 часов отдыхаешь.
— Как справляетесь с длительным отсутствием дома? Поддерживаете связь с родными на протяжении рейса?
Связь с семьей поддерживается через спутниковую телефонную сеть и интернет. В последнее время чаще всего на судах имеется интернет для связи с домом, но он не безлимитный, в каждой компании есть свои лимиты. К примеру, на прошлом судне было 100 мегабайт в день, либо 2 часа, что, по ощущениям, быстрее заканчивается. Но этого вполне хватает связаться с семьей, рассказать о самочувствии и новостях на борту. В ответ получаем поддержку от близких. Конечно, тяжело находиться вдали от семьи, особенно когда ты заводишь свою. У меня жена Александра и две дочери: старшая — Мирослава, ей 5 лет, и младшая — Ярослава, ей 2 месяца. Так получилось, что не встретил с роддома ни одну из дочерей, да и практически не помог жене во время беременности, потому что был в море. Самое тяжелое — когда звонишь домой, и дочь со слезами просит скорее вернуться, а ты не можешь, так как это твоя работа. Но понимание цели и важность нашей работы позволяют легче переносить разлуку.
— Сколько времени в сумме вы провели в Арктике? Сколько длится одна поездка?
Всего провел в Арктике около семи лет. Продолжительность одной поездки варьируется от пары недель до пары месяцев, в среднем — две-три недели.
— Как вам пришла идея записывать видео для TikTok?
Запись видео началась случайно. Однажды решил снять короткий ролик с медведями, которые подошли к нашему судну, и выложил его в соцсети. Я делал этот, скорее, чтобы сохранить и показать близким. Но ролик получил положительные отзывы, и я понял, что многим интересно увидеть реальную жизнь моряка. Так и родилась идея создать канал, чтобы делиться впечатлениями и опытом.
— Ваши видео собрали миллионы просмотров — что вам принесла известность?
Известность — появились запросы на интервью, и вы первые, кто мне как-то дал понять, что есть какая-то известность. Это дало шанс рассказать широкой аудитории о сложностях и радостях работы моряка в Арктике. А вообще я не замечаю разницы. Видео в TikTok — это скорее личное развлечение, хобби.
— В чем разница между тем, чтобы ходить летом или зимой? Какое лето в Арктике?
Летом в Арктике относительно тепло, солнце практически не заходит, лед отступает, плавание проще. Зимний сезон намного сложнее: температура опускается ниже минус 40 градусов Цельсия, лед становится плотным и толстым, ветер сильнее, снижается видимость. Летом светло круглосуточно, что позволяет видеть пейзаж и окружающую среду гораздо лучше. Зимой же постоянно темно, не увидеть ничего. Используем навигационное оборудование на все 100%, вахты, как правило, комплектуем по три человека. И ведется постоянный контроль со стороны капитана, либо лица его заменяющего, как правило, это СПКМ (старший помощник капитана — Прим. Ред.).
— Какая главная угроза для корабля и моряков в Арктике? С какими опасностями приходится сталкиваться?
Самая большая угроза — столкновение с массивными льдами и айсбергами, которое может привести к повреждению корпуса судна. А также застревание судна во льдах. Другие опасности включают сильное течение, низкую температуру воздуха и плохую погоду. Самое опасное, пожалуй, это пожар. У нас происходил подобный нюанс. Загорелась каюта у электромеханика. Он натыкал электронных самоделок по всей каюте, что привело к возгоранию. Благо был день, мы только вышли из порта, очень быстро заметили пожар, и удалось относительно легко справиться с ним благодаря опыту учебных тревог и знанию экипажа. Мы не дали распространиться огню на другие жилые каюты. В общем опасности и угроз хватает. Судно это изначально место повышенной опасности, но если соблюдать технику безопасности, то можно сократить трудовую опасность к минимуму.
— Были ли среди ваших коллег такие, кто впоследствии отказывался от рейсов по Арктике из-за тяжелых условий? Или даже хотел покинуть корабль во время пути?
Некоторые мои товарищи покидали рейсы досрочно из-за проблем со здоровьем или по домашним причинам. Такая ситуация не редкость, ведь длительное пребывание в замкнутом пространстве и суровая среда сильно влияют на самочувствие и настроение.
— Попадали ли вы в аварии во время рейсов? Или, может быть, случались поломки?
К счастью, серьезных аварий не происходило, но были случаи мелких поломок. К примеру, однажды сломалась лебедка. Нам пришлось срочно проводить ремонт прямо посреди рейса. Также на судне несколько раз происходил Blackout — это полное отсутствие электроэнергии, работают лишь аварийные аккумуляторы. Помню, в первый раз, когда это произошло, мы шли в Карском море. За бортом была ночь. Я стоял на руле, и вдруг оборудование сошло с ума — заорали предупреждения о выходе из строя, все сигналит, пищит, мигает, как на космических кораблях из фильмов. Я отлично помню, как появилось сильное волнение. ВПКМ срочно вызвал капитана, и буквально в течение минуты он появился. Первое, что он спросил: «кто-то рядом есть?!» «Никого нет», — ответил вахтенный «Хорошо», — сказал капитан, и пошел спокойно пить кофе. Затем он продолжил разбираться с ситуацией без всяких эмоций и воплей, как это часто бывает. И знаете, стало как-то спокойно. Ситуация казалось мне очень серьезной, но я понял, если человек имеет огромный опыт и грамотный подход к работе, то можно спокойно решить любую проблему и задачу! И подобные ситуации показывают, насколько важно уметь оперативно и грамотно реагировать на любые непредвиденные обстоятельства.
— Насколько штормы распространены в Арктике? Вы попадали в них? Расскажите о самом сильном.
Шторма в Арктике происходят реже, чем в других регионах мира, но все равно возможны. Самую сильную бурю мы пережили, когда попали в зону сильного циклона. Корабль бросало, волной оторвало релинги и ящики с пожарными рукавами. На судне приходилось действовать аккуратно. Выход на главную палубу во время шторма обычно закрыт, чтобы не смыло в море.
— Бывает ли на корабле свободное время, как вы его проводите?
Свободное время на судне встречается редко, но когда появляется, стараемся отдохнуть: играем в настольные игры, смотрим фильмы, читаем книги или занимаемся физическими упражнениями. Общение с командой тоже играет важную роль в поддержке морального духа.
— Что самое тяжелое в работе моряком в Арктике? И самое приятное?
Самое тяжелое — это постоянная усталость, связанная с круглосуточной работой. То есть, отдыха почти нет, ты всегда на работе. Еще сложно привыкнуть к низким температурам и отсутствию привычных удобств быта. Зато приятно осознавать, что участвуешь в важном деле, чувствуешь себя частью большой команды и живешь интересной жизнью. А момент, когда приезжает твой сменщик и ты понимаешь, что скоро увидишь свою семью — это, наверное, самое лучшее. На втором месте по приятности день, когда выдают заработную плату.
— Влияют ли путешествия по Арктике на физическое и ментальное здоровье? Часто ли болеют члены команды, как обстоят дела с настроением на судне?
Для работы в Арктике должно быть очень крепкое здоровье, моряки проходят серьезные медицинские комиссии. Нелегкие условия труда влияют на организм. А так же климатические условия негативно сказываются на физическом и психологическом состоянии экипажа. Частые смены климата, низкая влажность и холод приводят к простудам и снижению иммунитета. Настроение экипажа может колебаться, но поддержка друг друга и четкая организация рабочего процесса способствуют сохранению общего хорошего настроения.
— Расскажите, доводилось ли вам работать в полярный день или полярную ночь. Как это отражается на работе во время рейса, на состоянии?
Да, работал и в полярный день, и в полярную ночь. В полярный день работать приятнее, потому что солнечный свет положительно влияет на настроение и улучшает работоспособность. А вот полярная ночь затрудняет деятельность: низкий уровень освещённости создает дискомфорт, нарушается режим сна, возрастает утомляемость. Бывает, даже путаешь: день либо ночь сейчас.
— Как обстоит дело с питанием на судне? Оно специальное из-за тяжелых климатических условий, или же как на обычных судах?
Питание на судне организуется особым образом. Рацион насыщенный, богатый белками и углеводами, чтобы поддержать высокий уровень энергии и сопротивляемости организма. Еда готовится свежая и вкусная, что повышает общий тонус и снижает вероятность заболеваний. Главное, чтобы повар был хороший.
— Вам попадались белые медведи во время рейсов. Расскажите о встрече с ними. Как это произошло?
Встречался с белым медведем множество раз. Однажды увидели его вблизи судна, спокойно шагающего вдоль кромки льда. Другой случай произошел ночью, когда зверь приблизился близко к нашему судну. Медленно отошел назад, поняв, что рядом находится техника. Также момент, который я заснял и выложил в TikTok. Эти встречи оставляют незабываемые впечатления и подчеркивают дикую природу региона.
— Как вы считаете, каждый ли может стать моряком в Арктике? Какими качествами должен обладать человек?
Каждый не сможет стать моряком в Арктике. Необходимо обладать высоким уровнем физического здоровья, устойчивостью к нагрузкам, способностью быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам и эффективно взаимодействовать с членами экипажа. Важно наличие дисциплины, ответственности и готовности идти на компромисс ради общей пользы.
— Бывают ли в команде женщины?
Женщинам редко удается попасть на такие рейсы, но некоторые девушки все же работают поварами, буфетчиками, штурманами. Женская половина экипажа способна внести значительный вклад в общую эффективность и просто эмоциональную составляющую команды. И я тому свидетель. Я стоял вахту с девушкой 3ПКМ (третий помощник капитана — Прим. Ред.) и был впечатлен ее знаниями и подходом к своей работе. Она рассказала нюансы в работе 3ПКМ, о которых я не знал, а так как я стараюсь стать вахтенным помощником капитана, то были очень полезны ее советы.
— Ваш сайт называется «Страсти»? Что для вас страсть?
Страсть для меня — это стремление достичь совершенства в своем деле, искренняя любовь к своей профессии и желание передать знания другим. Именно эта страсть мотивирует продолжать заниматься любимым делом, несмотря на все трудности и препятствия. Это что касается работы. А по жизни я испытываю глубокую страсть к созданию счастливого семейного круга. Мне важно видеть улыбки моих родных, слышать их смех и чувствовать тепло домашнего очага. Я стараюсь уделять максимум внимания каждому члену моей семьи за то короткое время, что я дома. Моя цель — сделать так, чтобы наша семья была крепкой, дружной и счастливой. Когда ты часто находишься очень далеко от близких, ты понимаешь, насколько это важно. Всем благ и здоровья!