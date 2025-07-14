«Некоторые мои товарищи покидали рейсы досрочно»: матрос 1-го класса рассказал о тяжелой службе на танкере в Арктике

— Как справляетесь с длительным отсутствием дома? Поддерживаете связь с родными на протяжении рейса?

Связь с семьей поддерживается через спутниковую телефонную сеть и интернет. В последнее время чаще всего на судах имеется интернет для связи с домом, но он не безлимитный, в каждой компании есть свои лимиты. К примеру, на прошлом судне было 100 мегабайт в день, либо 2 часа, что, по ощущениям, быстрее заканчивается. Но этого вполне хватает связаться с семьей, рассказать о самочувствии и новостях на борту. В ответ получаем поддержку от близких. Конечно, тяжело находиться вдали от семьи, особенно когда ты заводишь свою. У меня жена Александра и две дочери: старшая — Мирослава, ей 5 лет, и младшая — Ярослава, ей 2 месяца. Так получилось, что не встретил с роддома ни одну из дочерей, да и практически не помог жене во время беременности, потому что был в море. Самое тяжелое — когда звонишь домой, и дочь со слезами просит скорее вернуться, а ты не можешь, так как это твоя работа. Но понимание цели и важность нашей работы позволяют легче переносить разлуку.

— Сколько времени в сумме вы провели в Арктике? Сколько длится одна поездка?

Всего провел в Арктике около семи лет. Продолжительность одной поездки варьируется от пары недель до пары месяцев, в среднем — две-три недели.

— Как вам пришла идея записывать видео для TikTok?

Запись видео началась случайно. Однажды решил снять короткий ролик с медведями, которые подошли к нашему судну, и выложил его в соцсети. Я делал этот, скорее, чтобы сохранить и показать близким. Но ролик получил положительные отзывы, и я понял, что многим интересно увидеть реальную жизнь моряка. Так и родилась идея создать канал, чтобы делиться впечатлениями и опытом.

— Ваши видео собрали миллионы просмотров — что вам принесла известность?

Известность — появились запросы на интервью, и вы первые, кто мне как-то дал понять, что есть какая-то известность. Это дало шанс рассказать широкой аудитории о сложностях и радостях работы моряка в Арктике. А вообще я не замечаю разницы. Видео в TikTok — это скорее личное развлечение, хобби.

— В чем разница между тем, чтобы ходить летом или зимой? Какое лето в Арктике?

Летом в Арктике относительно тепло, солнце практически не заходит, лед отступает, плавание проще. Зимний сезон намного сложнее: температура опускается ниже минус 40 градусов Цельсия, лед становится плотным и толстым, ветер сильнее, снижается видимость. Летом светло круглосуточно, что позволяет видеть пейзаж и окружающую среду гораздо лучше. Зимой же постоянно темно, не увидеть ничего. Используем навигационное оборудование на все 100%, вахты, как правило, комплектуем по три человека. И ведется постоянный контроль со стороны капитана, либо лица его заменяющего, как правило, это СПКМ (старший помощник капитана — Прим. Ред.).

— Какая главная угроза для корабля и моряков в Арктике? С какими опасностями приходится сталкиваться?

Самая большая угроза — столкновение с массивными льдами и айсбергами, которое может привести к повреждению корпуса судна. А также застревание судна во льдах. Другие опасности включают сильное течение, низкую температуру воздуха и плохую погоду. Самое опасное, пожалуй, это пожар. У нас происходил подобный нюанс. Загорелась каюта у электромеханика. Он натыкал электронных самоделок по всей каюте, что привело к возгоранию. Благо был день, мы только вышли из порта, очень быстро заметили пожар, и удалось относительно легко справиться с ним благодаря опыту учебных тревог и знанию экипажа. Мы не дали распространиться огню на другие жилые каюты. В общем опасности и угроз хватает. Судно это изначально место повышенной опасности, но если соблюдать технику безопасности, то можно сократить трудовую опасность к минимуму.

— Были ли среди ваших коллег такие, кто впоследствии отказывался от рейсов по Арктике из-за тяжелых условий? Или даже хотел покинуть корабль во время пути?

Некоторые мои товарищи покидали рейсы досрочно из-за проблем со здоровьем или по домашним причинам. Такая ситуация не редкость, ведь длительное пребывание в замкнутом пространстве и суровая среда сильно влияют на самочувствие и настроение.