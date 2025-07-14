Работа не для каждого: моряк 1-го класса раскрыл, кто сможет служить на корабле в Арктике

Далеко не каждый человек сможет отправиться работать на корабль в Арктику. Об этом сайту «Страсти» рассказал моряк 1-го класса Владислав.

По словам члена экипажа танкера, для службы в таких условиях, как в Арктике, необходимо обладать специальными качествами. Благодаря им можно будет покорить суровый и опасный край. Владислав, герой нашего интервью, посвятил работе среди льдов и белых медведей около 7 лет.

«Каждый не сможет стать моряком в Арктике. Необходимо обладать высоким уровнем физического здоровья, устойчивостью к нагрузкам, способностью быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам и эффективно взаимодействовать с членами экипажа. Важно наличие дисциплины, ответственности и готовности идти на компромисс ради общей пользы», — рассказал Владислав.

Ранее моряк 1-го класса рассказал, что самое тяжелое и самое приятное на службе в Арктике. По словам участника экспедиций, во время рейсов приходится работать круглосуточно.