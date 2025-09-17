Выигравшая суд о домашнем насилии Светлана Грачева рассказала, что ей не выдают исполнительные листы
Светлана Грачева, выигравшая дело о домашнем насилии, рассказала, что третий месяц не может получить исполнительные листы в Савеловском районном суде. Подробности узнал сайт «Страсти».
Решение вступило в законную силу весной, а 23 июня 2025 года Светлана написала заявление на выдачу трех исполнительных листов, чтобы затем отнести их судебным приставам. Срок на изготовление листа не установлен законом, хотя предполагается, что выдача должна осуществляться после вступления решения в законную силу. Грачева обратилась в Высшую квалификационную коллегию судей с жалобой, подробно рассказав о ситуации.
«Три месяца Савеловский районный суд не выдает исполнительные листы. Моя история домашнего насилия считается в РФ одной из самых резонансных. Прошу остановить беспредел», - говорится в ее обращении.
Адвокат Грачевой Александр Свербей сообщил, что с момента подачи заявления на выдачу листа прошло 87 дней. Он назвал произошедшее нарушением разумного срока судопроизводства.
«Невыдача до настоящего времени Савеловским районным судом г. Москвы моей доверительнице Светлане Грачевой исполнительного листа является нарушением разумного срока судопроизводства.
В соответствии со ст. 6.1 ГПК РФ судебное решение должно быть принято и исполнено в разумный срок. А как исполнить решение, если суд уже практически три месяца не выдает исполнительный лист!
После рассмотрения апелляции и оставления решения в силе оно вступает в силу немедленно. Исполнительный лист выдается судом первой инстанции после получения дела из апелляционного суда. Закон не устанавливает конкретного срока для этого, но на практике суду первой инстанции требуется на это несколько дней для оформления и выдачи листа.
Заявление на выдачу исполнительного листа подано 23.06.2025, на данный момент прошло 87 дней, однако исполнительный документ так и не выдан.
Сегодня в Высшую квалификационную коллегию судей РФ на откровенное игнорирование Савеловским районным судом разумных сроков судопроизводства подана жалоба», - сказал адвокат.
Криминалист Михаил Игнатов отметил, что практика невыдачи исполнительных листов, действительно, существует, хотя для суда это элементарная процедура, которой пользуются многие граждане для получения положенных выплат. Он предположил, что в случае с Грачевой могла иметь место личная неприязнь – истица неоднократно жаловалась в разные инстанции.
«Ситуация интересная и, к сожалению, имеет широкую практику в России. Светлана Грачева - пострадавшая от домашнего насилия. В 2024 году у нее состоялся суд по разделу имущества, была присуждена определенная сумма, которую бывший супруг обязан выплатить. Но до сих пор она не получила ни копейки. Издержки по уголовным делам, которые она требовала возместить, и суммы там были немаленькие, очень долго тянулись, приговор то вступал в силу, то отменялся в связи с тем, что судьи допускали детские ошибки, которые не должны были допускать. Судьи отменяли приговор, и все заново выходило на круги. Только в марте этого года приговор вступил в законную силу. До сих пор он в законной силе, и никто не отменял. Но она не может получить в суде исполнительный лист, чтобы взыскивать с Грачева присужденную сумму. Почему это происходит, мне непонятно. Почему судьи не выполняют элементарные процедуры, которыми пользуются многие в нашем государстве, чтобы получить те или иные выплаты, можно только догадываться и строить предположения. Тут могут быть разные факторы: начиная от личной неприязни к самой Светлане Грачевой, она писала много жалоб в разные инстанции, заканчивая коррупционной составляющей. Почему не выдали ни одного листа, даже по разделу имущества, который не связан с уголовным процессом? С 2024 года прошло достаточно времени, но ничего не выдается. Такая практика существует, судьи могут тянуть по непонятным причинам. Я считаю, это недопустимо, и, конечно, Светлане надо подключать все инстанции, чтобы добиться от Савеловского суда выдачи исполнительного листа», - сказал Игнатов.
Напомним, в марте суд поставил точку в истории Светланы Грачевой, которая шесть лет судилась с бывшим мужем. В браке мужчина наносил ей травмы, пока женщина не ушла и не стала бороться за справедливое наказание. Ей 11 раз отказывали в возбуждении уголовного дела. Полную историю читайте на сайте «Страсти».