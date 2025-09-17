Выигравшая суд о домашнем насилии Светлана Грачева рассказала, что ей не выдают исполнительные листы

Светлана Грачева, выигравшая дело о домашнем насилии, рассказала, что третий месяц не может получить исполнительные листы в Савеловском районном суде. Подробности узнал сайт «Страсти».

Решение вступило в законную силу весной, а 23 июня 2025 года Светлана написала заявление на выдачу трех исполнительных листов, чтобы затем отнести их судебным приставам. Срок на изготовление листа не установлен законом, хотя предполагается, что выдача должна осуществляться после вступления решения в законную силу. Грачева обратилась в Высшую квалификационную коллегию судей с жалобой, подробно рассказав о ситуации.

«Три месяца Савеловский районный суд не выдает исполнительные листы. Моя история домашнего насилия считается в РФ одной из самых резонансных. Прошу остановить беспредел», - говорится в ее обращении.

Адвокат Грачевой Александр Свербей сообщил, что с момента подачи заявления на выдачу листа прошло 87 дней. Он назвал произошедшее нарушением разумного срока судопроизводства.