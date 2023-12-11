«Он избивал меня и верил, что ничего не будет, — ошибся»: история жертвы домашнего насилия Светланы Грачевой

— Когда он вас в первый раз ударил? Какая была причина, по его словам? Не возникла ли у вас мысль тут же собрать свои вещи и уйти?

— Это был март 2019, если честно, то не хочется вспоминать эти моменты, но постараюсь кратко. Был какой-то мелкий бытовой спор, который его вывел из себя, и он нанес мне телесные повреждения. Мы находились вдвоем в квартире, и он взял меня за хвост и головой об стену. От этого я потеряла сознание, толком ничего даже не поняла. Это все произошло неожиданно. Потом Боткинская больница, в которую он сам меня и привез. Видимо, испугался за мое здоровье. Просил прощения. Я проклинаю себя, что поверила ему и простила. Но чувства к мужу оказались сильнее. Это и стало роковой ошибкой. Уйти от него? Конечно же была такая мысль, но человек смог вымолить прощение и убедить, что это было в первый и в последний раз, что он очень жалеет о случившемся и никогда не позволит себе повторить подобное. Я видела в его глазах боль, раскаяние и поэтому простила.

— Рассказывали ли вы кому-то о том, что происходит в семье? Близкие не замечали побои?

— Да, лучшей подруге и своему другу. Например, мой друг Стас сразу мне сказал, что это ненормально, дал советы, а именно зафиксировать все в больнице, написать заявление и развестись. А он человек с высшим юридическим образованием, знал, что советовать мне, но разве кто слушает друзей, близких?! Мои чувства меня охватили, и я пыталась найти оправдания даже таким противоправным действиям своего супруга. А это неправильно. Потому что насилие не имеет никаких оправданий.

— Пытался ли ваш муж извиняться, сожалел ли, задаривал подарками?

— Он извинялся, причем часто. Даже за словесную агрессию, а за побои, конечно, извинялся и неоднократно. Как устно, так и по переписке в мессенджерах. Эти извинения стали одними из главных доказательств в уголовном деле, что он избивал меня.

— Давайте вернемся в роковой день. 8 сентября 2019 год. Что тогда произошло? Как разворачивались события?

— Мы были дома, пообедали и собирались поехать погулять по Москве, стоял солнечный и теплый осенний день. Помню, как вчера. Муж ушел в туалет и долго не выходил, я сразу заметила что-то неладное, что как-то он долго там находится. А накануне я решила поделиться с его родной сестрой, что Олег поднимал на меня руку ранее. Сестра оказалась подлая и, полагаю, пыталась его настроить против меня. В тот день она ему присылает сообщения, что все знает, что он на меня поднимал раньше руку. И скидывает ему нашу с ней переписку, наши с ней голосовые. Ну и представьте, в каком он состоянии вышел из туалета. Мои травмы — это плод «успешных разговоров и советов» его сестры. Дальше даже не хочу вспоминать. Спасибо моему Ангелу хранителю, что спас меня и что я вырвалась из того ада.

— Если я не ошибаюсь, в тот день вы сделали запись на диктофон, то есть на тот момент вы уже знали, что точно не сможете его простить еще раз и думали, как его наказать?

— Я включила диктофон и сделала это только из тех побуждений, что если он меня убьет, то запись поможет правоохранительным органам быстро понять, кто это сделал и его задержать. У меня даже от страха онемело лицо, когда он мне угрожал. Думала и правда будет меня сейчас разрезать, что отрежет мне голову и вырежет почки наживую. Я не преувеличиваю, а цитирую дословно его угрозы. Запись признана вещественным доказательством в уголовном деле.

— Верите ли вы, что тот день мог закончиться для вас смертью? То есть, если бы вам не удалось успокоить мужа, то мы сейчас с вами не общались?

— Да, меня бы не было в живых. Потому что я прекрасно помню его глаза, в них я увидела монстра, который действительно мог меня убить и убил бы, сомнений нет.

— Что происходило после того, как вы обратились в полицию? Виделись ли с мужем? Где находились?

— Я написала заявление в дежурную часть, а сама так боялась его и последствий от того, что написала заявление, так как супруг мне неоднократно угрожал, что, если кто-нибудь узнает, что он меня избивает, а тем более его родственники, то он меня из-под земли достанет. Поэтому от страха и опасаясь за свою жизнь, я съехала в гостиницу. Периодически меня вызывал участковый на опрос. Но экспертизы по травмам не назначали 7 месяцев. А когда назначили и провели, то группа судмедэкспертов прописала, что травмы подэкспертной Грачевой Светланы действительно серьезные, но может она их получила при занятиях такими видами спорта, как гандбол и водное поло. Представьте, эксперты в своих выводах не смогли установить вред здоровью или не хотели. Хотя все лечение от кистевых хирургов было прописано. А по поводу того, виделись ли мы с бывшем мужем — да, но только когда шел бракоразводный процесс. Виделись непосредственно в суде. Хочу отметить, что судья, который вел наш развод, Андрей Александрович, прям не выдержал и на одном из заседаний сказал супругу, что все бывает в семье, люди могут не сойтись характерами, но зачем так поступать с женщиной? Я благодарна ему, что он встал на мою сторону и защитил меня. В тот момент мне это было необходимо.

— Ваше дело тянулось 4,2 года. Были ли мысли бросить все и опустить руки?

— Да, такие мысли были и часто. Но я очень сильная личность, эти качества характера во мне воспитала моя мама и мой родной брат, он у меня офицер запаса ракетных войск стратегического назначения. Поэтому я, брат, родители верили, что рано или поздно это все закончится. Ведь сила в правде, а значит, я смогу добиться справедливости. Сейчас я горда за себя, что достойно выдержала все трудности, а их было критически много. И победила в такой нелегкой борьбе за справедливость. Заслуженно.

— Когда ваше дело сдвинулось с мертвой точки? Когда перестали выноситься отказные?

— Хороший и такой нужный вопрос. По истечении 1,8 года, когда отказные в возбуждении уголовного дела продолжали бессовестно выноситься полицией. Когда меня и моего адвоката не слышали, а бывшему мужу суд вынес только административный штраф в размере 15 тыс. рублей за нанесение мне побоев, я поняла, что бороться надо уже не на уровне района, а идти выше. Пишу своему адвокату, что надо составлять жалобу в вышестоящую прокуратуру, а это была прокуратура Северного округа по Москве. Анатолий Федорович составил жалобу, на тот момент у нас уже была готова независимая судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила, что мне причинен средний вред здоровью. Требуется длительное лечение. И со всем этим пакетом документов мы направились на личный прием к прокурору САО по Москве. Григорий Геннадьевич нас принял, и я увидела, что он в шоке от происходящего. Потом прямо задал вопрос: «Как с такими травмами столько лет не возбуждают дело, такое вообще возможно?» Мы ему объяснили, что бывшего супруга даже привлекли по административке за побои, а вот то, что у меня независимая экспертиза на руках, которая четко все прописывает, что травмы серьезные и у человека средний вред здоровью, ни полиции, ни суду неинтересно. Поэтому мы имеем то, что имеем. Он взял дело под свой личный контроль и вот итог. Именно Григорий Геннадьевич и сдвинул мою историю с мертвой точки, дал указания полиции, мне была назначена еще одна государственная судмедэкспертиза, которая согласилась с экспертами из моей независимой экспертизы, что мне причинен средний вред здоровью, и наконец-то дело возбудили. Сейчас уже Григорий Геннадьевич не работает в прокуратуре САО, он стал высокопоставленным чиновником, но то, что именно он был решающим человеком в моей судьбе и развернул историю на 180 градусов, услышал меня, внимательно изучил материал, судмедэкспертизы, говорит о том, что на моем пути встретился честный прокурор, профессионал своего дела, который не позволил злу остаться безнаказанным.

— А где брали деньги на адвокатов, чтобы продолжать борьбу?

— Какие-то деньги у меня были, когда совсем стало туго, мой родной брат продал машину и мне помог. Были моменты, что приходилось и украшения продавать. Помощь семьи оказалась самая ценная. Это была колоссальная поддержка.