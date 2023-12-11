«Он избивал меня и верил, что ничего не будет, — ошибся»: история жертвы домашнего насилия Светланы Грачевой
Жертва домашнего насилия Грачева рассказала о 4 годах судов с мужем-тираном.
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Вопрос о домашнем насилии в России стоит остро. Несмотря на то, что ежедневно в сводках новостей появляются данные об избиениях женщин партнерами, до сих пор нет закона, который бы защищал жертв. Конечно, можно обратиться в полицию и добиться возбуждения административного или уголовного дела. Но часто заявления либо не пишутся вовсе, либо разбирательства так ни к чему и не приводят.
Самые громкие дела по домашнему насилию в нашей стране велись вокруг двух женщин с одинаковыми фамилиями и судьбами – Маргариты Грачевой и Светланы Грачевой. История первой вызвала широкий резонанс в 2017 году. Из ревности муж отрубил ей в лесу руки. Спустя два года стало известно о том, что похожая история повторилась в жизни ее однофамилицы: топ-менеджер крупной российской нефтяной компании избил жену и выкрутил ей указательные пальцы на излом, пытался их сломать на обеих руках, травмировал левую кисть. В больнице ей диагностировали множественные гематомы, разрывы связок, сухожилия и разрывы в лучезапястном кистевом суставе. Светлана на протяжении какого-то времени терпела рукоприкладства со стороны супруга, пока в один день он едва ее не убил. Тогда она осознала, что больше не может находиться с этим человеком, и начала борьбу против него, которая длилась больше четырех лет.
Победа далась Светлане непросто. В возбуждении уголовного дела ей отказывали 11 раз, пытались выставить сумасшедшей, не назначали экспертизы травм, но она не сдавалась, пока не добилась своего. По сей день Грачевой тяжело вспоминать и говорить о том времени, когда ее избивал муж, однако она придает все это огласке, так как убеждена – зло может быть наказано, и жертва домашнего насилия может выйти победителем. Портал «Страсти» узнал страшную и в то же время поразительную историю Светланы от и до, а также то, как она живет после победы в суде.
— Светлана, в первую очередь хочется вас поздравить с выигранным делом в суде, ведь справедливость все-таки восторжествовала. Но давайте восстановим всю вашу историю по порядку. Кто ваш бывший муж и как вы познакомились?
— Спасибо. Справедливость восторжествовала, я порой сама не верю, что все смогла и точка поставлена, но имею на руках судебный акт, который вступил в законную силу. Мой бывший муж— начальник отдела геомеханического моделирования Управления Геологического сопровождения бурения скважин самой крупной российской нефтяной компании. Познакомились мы на сайте знакомств летом 2018 года.
— Думали ли вы, что это ваша судьба, любовь всей жизни?
— Именно так и думала, иначе бы не решилась выйти за него замуж.
— А он любил вас, как считаете?
— Разумно было бы адресовать этот вопрос ему, так как неправильно отвечать за кого-то. На момент нашего брака, я думаю, что любил меня.
— Когда стали замечать первые «тревожные звоночки»? С чего все началось? Сразу ли появилось рукоприкладство или первое время были лишь ссоры без насилия?
— Первые звоночки его агрессии были совершенно к незнакомым людям, но не ко мне. Например, по прилету из свадебного путешествия в аэропорту супруг получает свой багаж и видит, что чемодан немного помят. Мы идем в отдел, который занимается претензиями различного рода, и Грачев начинает агрессировать на сотрудницу. Мне ее было жалко. Представьте, ночная смена, совсем молодая девчушка сидит уставшая и тут еще приходится выслушивать чьи-то претензии в не очень корректной форме, я бы даже сказала в агрессивной. Я пыталась его остановить: «Олег, она всего лишь сотрудник аэропорта и твой чемодан уж точно не испортила. Успокойся». И действительно, приехали домой, и вмятина на чемодане выпрямилась. Но я долго не могла забыть этот случай. Мне было за него стыдно, несколько раз объяснила, что так нельзя общаться с людьми. Нужно быть этичным. Теперь я понимаю, что это был такой серьезный мне звонок, но разве любящая жена будет разводиться с мужем из-за этого? Конечно нет. Что касаемо рукоприкладства, то его еще не было.
— Когда он вас в первый раз ударил? Какая была причина, по его словам? Не возникла ли у вас мысль тут же собрать свои вещи и уйти?
— Это был март 2019, если честно, то не хочется вспоминать эти моменты, но постараюсь кратко. Был какой-то мелкий бытовой спор, который его вывел из себя, и он нанес мне телесные повреждения. Мы находились вдвоем в квартире, и он взял меня за хвост и головой об стену. От этого я потеряла сознание, толком ничего даже не поняла. Это все произошло неожиданно. Потом Боткинская больница, в которую он сам меня и привез. Видимо, испугался за мое здоровье. Просил прощения. Я проклинаю себя, что поверила ему и простила. Но чувства к мужу оказались сильнее. Это и стало роковой ошибкой. Уйти от него? Конечно же была такая мысль, но человек смог вымолить прощение и убедить, что это было в первый и в последний раз, что он очень жалеет о случившемся и никогда не позволит себе повторить подобное. Я видела в его глазах боль, раскаяние и поэтому простила.
— Рассказывали ли вы кому-то о том, что происходит в семье? Близкие не замечали побои?
— Да, лучшей подруге и своему другу. Например, мой друг Стас сразу мне сказал, что это ненормально, дал советы, а именно зафиксировать все в больнице, написать заявление и развестись. А он человек с высшим юридическим образованием, знал, что советовать мне, но разве кто слушает друзей, близких?! Мои чувства меня охватили, и я пыталась найти оправдания даже таким противоправным действиям своего супруга. А это неправильно. Потому что насилие не имеет никаких оправданий.
— Пытался ли ваш муж извиняться, сожалел ли, задаривал подарками?
— Он извинялся, причем часто. Даже за словесную агрессию, а за побои, конечно, извинялся и неоднократно. Как устно, так и по переписке в мессенджерах. Эти извинения стали одними из главных доказательств в уголовном деле, что он избивал меня.
— Давайте вернемся в роковой день. 8 сентября 2019 год. Что тогда произошло? Как разворачивались события?
— Мы были дома, пообедали и собирались поехать погулять по Москве, стоял солнечный и теплый осенний день. Помню, как вчера. Муж ушел в туалет и долго не выходил, я сразу заметила что-то неладное, что как-то он долго там находится. А накануне я решила поделиться с его родной сестрой, что Олег поднимал на меня руку ранее. Сестра оказалась подлая и, полагаю, пыталась его настроить против меня. В тот день она ему присылает сообщения, что все знает, что он на меня поднимал раньше руку. И скидывает ему нашу с ней переписку, наши с ней голосовые. Ну и представьте, в каком он состоянии вышел из туалета. Мои травмы — это плод «успешных разговоров и советов» его сестры. Дальше даже не хочу вспоминать. Спасибо моему Ангелу хранителю, что спас меня и что я вырвалась из того ада.
— Если я не ошибаюсь, в тот день вы сделали запись на диктофон, то есть на тот момент вы уже знали, что точно не сможете его простить еще раз и думали, как его наказать?
— Я включила диктофон и сделала это только из тех побуждений, что если он меня убьет, то запись поможет правоохранительным органам быстро понять, кто это сделал и его задержать. У меня даже от страха онемело лицо, когда он мне угрожал. Думала и правда будет меня сейчас разрезать, что отрежет мне голову и вырежет почки наживую. Я не преувеличиваю, а цитирую дословно его угрозы. Запись признана вещественным доказательством в уголовном деле.
— Верите ли вы, что тот день мог закончиться для вас смертью? То есть, если бы вам не удалось успокоить мужа, то мы сейчас с вами не общались?
— Да, меня бы не было в живых. Потому что я прекрасно помню его глаза, в них я увидела монстра, который действительно мог меня убить и убил бы, сомнений нет.
— Что происходило после того, как вы обратились в полицию? Виделись ли с мужем? Где находились?
— Я написала заявление в дежурную часть, а сама так боялась его и последствий от того, что написала заявление, так как супруг мне неоднократно угрожал, что, если кто-нибудь узнает, что он меня избивает, а тем более его родственники, то он меня из-под земли достанет. Поэтому от страха и опасаясь за свою жизнь, я съехала в гостиницу. Периодически меня вызывал участковый на опрос. Но экспертизы по травмам не назначали 7 месяцев. А когда назначили и провели, то группа судмедэкспертов прописала, что травмы подэкспертной Грачевой Светланы действительно серьезные, но может она их получила при занятиях такими видами спорта, как гандбол и водное поло. Представьте, эксперты в своих выводах не смогли установить вред здоровью или не хотели. Хотя все лечение от кистевых хирургов было прописано. А по поводу того, виделись ли мы с бывшем мужем — да, но только когда шел бракоразводный процесс. Виделись непосредственно в суде. Хочу отметить, что судья, который вел наш развод, Андрей Александрович, прям не выдержал и на одном из заседаний сказал супругу, что все бывает в семье, люди могут не сойтись характерами, но зачем так поступать с женщиной? Я благодарна ему, что он встал на мою сторону и защитил меня. В тот момент мне это было необходимо.
— Ваше дело тянулось 4,2 года. Были ли мысли бросить все и опустить руки?
— Да, такие мысли были и часто. Но я очень сильная личность, эти качества характера во мне воспитала моя мама и мой родной брат, он у меня офицер запаса ракетных войск стратегического назначения. Поэтому я, брат, родители верили, что рано или поздно это все закончится. Ведь сила в правде, а значит, я смогу добиться справедливости. Сейчас я горда за себя, что достойно выдержала все трудности, а их было критически много. И победила в такой нелегкой борьбе за справедливость. Заслуженно.
— Когда ваше дело сдвинулось с мертвой точки? Когда перестали выноситься отказные?
— Хороший и такой нужный вопрос. По истечении 1,8 года, когда отказные в возбуждении уголовного дела продолжали бессовестно выноситься полицией. Когда меня и моего адвоката не слышали, а бывшему мужу суд вынес только административный штраф в размере 15 тыс. рублей за нанесение мне побоев, я поняла, что бороться надо уже не на уровне района, а идти выше. Пишу своему адвокату, что надо составлять жалобу в вышестоящую прокуратуру, а это была прокуратура Северного округа по Москве. Анатолий Федорович составил жалобу, на тот момент у нас уже была готова независимая судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила, что мне причинен средний вред здоровью. Требуется длительное лечение. И со всем этим пакетом документов мы направились на личный прием к прокурору САО по Москве. Григорий Геннадьевич нас принял, и я увидела, что он в шоке от происходящего. Потом прямо задал вопрос: «Как с такими травмами столько лет не возбуждают дело, такое вообще возможно?» Мы ему объяснили, что бывшего супруга даже привлекли по административке за побои, а вот то, что у меня независимая экспертиза на руках, которая четко все прописывает, что травмы серьезные и у человека средний вред здоровью, ни полиции, ни суду неинтересно. Поэтому мы имеем то, что имеем. Он взял дело под свой личный контроль и вот итог. Именно Григорий Геннадьевич и сдвинул мою историю с мертвой точки, дал указания полиции, мне была назначена еще одна государственная судмедэкспертиза, которая согласилась с экспертами из моей независимой экспертизы, что мне причинен средний вред здоровью, и наконец-то дело возбудили. Сейчас уже Григорий Геннадьевич не работает в прокуратуре САО, он стал высокопоставленным чиновником, но то, что именно он был решающим человеком в моей судьбе и развернул историю на 180 градусов, услышал меня, внимательно изучил материал, судмедэкспертизы, говорит о том, что на моем пути встретился честный прокурор, профессионал своего дела, который не позволил злу остаться безнаказанным.
— А где брали деньги на адвокатов, чтобы продолжать борьбу?
— Какие-то деньги у меня были, когда совсем стало туго, мой родной брат продал машину и мне помог. Были моменты, что приходилось и украшения продавать. Помощь семьи оказалась самая ценная. Это была колоссальная поддержка.
— Как вам удавалось противостоять мужу, ведь у него была чуть ли не безупречная репутация, а вас он активно пытался даже в психушку положить?
— Это кто сказал, что у него была безупречная репутация? На работе - возможно. Но вот если брать материалы уголовного дела, то есть рапорт опроса соседей участковым, там, например, один из соседей его характеризует как вспыльчивого, агрессивного, конфликтного человека. Видимо, соседу как никому известно, кто мой бывший супруг и на что способен. Помимо этого, Грачев судился с бывшей нефтяной компанией, в которой отработал долгое время, что еще раз подчеркивает, что человек-то непростой. Участвовал в драках. Например, за 1,5 месяца до нашего знакомства его доставили избитого в Боткинскую больницу. Что касается психушки, то здесь вообще все очень интересно стало происходить, как он сменил адвоката, а сменил он его под конец предварительного расследования, когда следователь, я, мой представитель уже четко понимали, что дело уйдет в суд. А дела, которые уходят в суд, — в 99% случаев с обвинительным приговором. Я прекрасно помню тот день, мне звонит следователь и говорит, что его адвокат подала ходатайство о назначении мне психиатрической экспертизы, я приехала в полицию и написала отказ, так как никогда ни на каких учетах не состояла, веду здоровый образ жизни и с идеальной биографией. А если это метод развалить уголовное дело на стадии следствия, то они плохие актеры и спектакль окончен. Также родная тетя моего бывшего супруга имеет сильные связи в медицине и сама является известным врачом, что меня еще больше насторожило, и я написала отказ. Да и смысла не было тратить время и проходить ее, я ни на кого не нападала, по делу прохожу потерпевшей и на учетах не состояла никогда. Кстати, заместитель Савеловского межрайонного прокурора, Яков Сергеевич, даже вынес требование в отношении начальника следственного отдела, который дал указания о назначении мне этой экспертизы и признал, что это незаконно. Неоднократно и сам прокурор, Михаил Андреевич, брал дело под свой личный контроль, за это ему мое человеческое спасибо. Вообще, работа органов Прокуратуры РФ по моей истории впечатляет и достойна похвал.
— Светлана, вы первая и единственная женщина в России, которая добилась таких серьезных решений по домашнему насилию. Почему только вы и как вам это удалось?
— Что есть, то есть. Почему только я? Сила характера, упорство. Я каждый день понимала, что надо самой себе доказать и своей семье, что я смогу, что мои родные не должны за меня переживать, а должны мной гордиться. Всегда верила, что рано или поздно, но Грачев будет наказан. Мне было очень тяжело, ведь я билась годами, а это морально выматывает, плюс еще травмы, которые тебе нанесли, тоже беспокоят. Я 2 года жила на обезболивающих. Врагу не пожелаешь пережить все то, что пережила я. Иногда понимаю, почему многие женщины не доходят, не получается у них, а все очень просто — они быстро сдаются. Но при любых обстоятельствах надо быть сильными. Понятно, что не каждая может противостоять такому количеству препятствий, которые тебе создают: сначала муж, потом полиция, если рассматривать конкретно мой случай. Мне часто писали и пишут женщины о помощи, но самое страшное то, что у большинства из них нет денег, сил. Допустим, они вырвались из лап насильника, а жить негде, детей оставить не с кем, заявление в полиции буксуется. Вот что им делать? Куда еще обращаться? Поэтому большинство пострадавших, возвращаются обратно домой, к абьюзеру. Я приведу сейчас вам свою статистику, за эти годы моих наблюдений и она ужасающая. 97% женщин, которые ко мне обращались за советами и писали заявление в полицию, ровно через месяц уже шли и забирали его обратно. Поэтому мне очень хочется донести до наших пострадавших: будьте сильными и настырными, как я. Не сдавайтесь и не опускайте руки
— На протяжении всех этих лет, кто был рядом с вами, кто поддерживал?
— Семья моя живет на Дальнем Востоке, поддерживали меня каждый день на расстоянии по телефону. В Москве я одна, но мой адвокат, Анатолий Федорович, всегда был на связи, морально тоже меня поддерживал и проводил огромную юридическую работу. Была поддержка и от друзей.
— Первая жена Грачева ведь тоже признавалась, что он мог на нее поднимать руку. Связывались ли с ней для того, чтобы она дала свои показания?
— Да, к Анне он тоже применял насилие, с ее слов. Мы с ней общались какое-то время, мне она показалась приятной, интересной. Помню, что собиралась уехать из страны в США, так как у нее два гражданства. На ее показаниях я не настаивала и не просила.
— Как считаете, дело затягивали специально, чтобы вышел срок давности, и ваш бывший смог избежать наказания?
— Полагаю, что да.
— Какое наказание в итоге понесет Грачев? Вы удовлетворены этим решением?
— Ему первая инстанция назначила наказание 6 месяцев ограничения свободы, а апелляционная снизила до 4 месяцев, но он избежал наказания, так как сроки давности прошли. Меня радует то, что он признан виновным в совершении преступления и это навсегда с ним теперь. Ему жить с этим. Когда он меня избивал, наносил травмы, он верил, что ему ничего не будет, но он ошибся.
— Я так понимаю, суды еще идут?
— Суды идут, но в части уголовного судопроизводства уже окончены. Понятное дело, что он может подать кассационную жалобу на обвинительный приговор, и я уверена, он это сделает, но Второй кассационный суд РФ неоднократно вставал на мою сторону. Знаете, одержать победу в выборочной кассации, это тоже самое, что выиграть в Верховном суде России. Удовлетворенных жалоб всего 1% из 100% и я вошла в этот заветный один процент. Поэтому, полагаю, что его шансы сведены к нулю. Впереди суды по моему гражданскому иску на получение платной медицинской помощи, будем биться с моим адвокатом и доказывать, что я нуждаюсь в качественном оперативном лечении и реабилитации. Кистевая хирургия - это очень сложно. Помимо всего, у меня еще идут судебные разбирательства с ним по иску, который уже второй год рассматривается в Савеловском районном суде «о разделе имущества между супругами». Так, например, на одно из заседаний Грачев принес чеки за подаренное мне нижнее белье. Видимо, хотел показать судье, какой он был хороший муж, что делал мне подарки. Со стороны это так смешно выглядело. Чеки за трусики обязательно достойны внимания суда.
— В СМИ пишут, что у Вас теперь есть право получить компенсацию от государства?
— Да, это так. Уголовное дело тянулось более 4 лет, что считается сильно затянутым сроком. Поэтому теперь я имею все законные основания получить компенсацию. Кстати, буду первой и пока единственной женщиной в России, кто по делу о домашнем насилии за неразумную волокиту судопроизводства получит компенсацию в своей стране. Мой административный иск к Министерству финансов РФ уже начал рассматриваться Мосгорсудом.
— Выиграв дело, какие проблемы на этом этапе появились и планируете ли после получения выплат закрыть эту часть своей истории навсегда?
— Апелляционная инстанция долго не спускала дело в первую инстанцию, около месяца. А я должна получить выплаты по судебным издержкам и, возможно, уже бы получила. Также мне не выдавали копию апелляционного постановления, что незаконно, поэтому пришлось обратиться в Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и в Квалификационную коллегию судей по Москве. Меня обрадовал ответ на мою жалобу, в котором четко указано, что председатель Квалификационной коллегии судей контролирует мое дело. Это дорогого стоит. В такие моменты ты понимаешь, что билась не зря. Закрыть эту тему, наверное, не получится лишь только потому, что она очень болезненна во всем мире и в нашей стране тоже. Но я хочу перевести свою историю на профессиональный уровень, планирую закончить юридический, стать успешным адвокатом по уголовным делам и помогать своей стране и пострадавшим, от различного рода преступлений.
— Светлана, жертвы домашнего насилия часто сталкиваются с преследованием. Подобные эпизоды имели место в вашей истории, пока шло разбирательство?
— Сталкинг в отношении меня был постоянно. Сначала, когда добивалась возбуждения уголовного дела, потом уже после того как дело поступило в суд и начало слушаться. За мной неоднократно ходили мужчины. Например, один раз я вышла из дома в центре Москвы, и за мной увязался человек. Он был одет во все черное. Куда шла я, туда и он. Спасло то, что продавец супермаркета, в который я зашла, это заметила и вывела меня через черный выход. Так неизвестный человек потерял меня из виду. После я написала заявление в дежурную часть. Преследование - это очень страшно. Мне даже вспоминать эти моменты до сих пор неприятно. Взламывали электронную почту, были неоднократные попытки взлома моих мессенджеров. Просыпаешься утром, а тебе сообщения приходят с угрозами от незнакомых людей или с неизвестных аккаунтов в социальных сетях. Я была морально так измучена, а меня еще пытались добить и уничтожить. Выходишь на улицу и думаешь: «А не убьют ли тебя? Не плеснут ли в лицо кислоту? Не сделают ли то, что так ярко выражают в угрозах?» Я предполагаю, кто всё это время писал мне и оказывал таким образом негативное психологическое давление, но доказать, увы сложно. Хочу отметить только одно: как приговор вступил в законную силу, все стало тихо и спокойно.
— Как вы живете сейчас? Как изменилась ваша жизнь после всего, через что вы прошли?
— Сейчас уже все спокойно, в душе полная гармония и осознание того, что, пережив такой сложный период своей жизни, я все равно осталась человеком. А это самое ценное. Жизнь безусловно изменилась. Даже на улицу так просто выйти нельзя, меня постоянно узнают люди, стала публичным человеком, ведь столько лет о моей истории пишут СМИ. А знаете, что интересно? Когда меня узнают мужчины, то так смело подходят, радостно поздравляют, жмут руку и восхищаются моей победой. Женщины все-таки более сдержано себя ведут.
— Все же, если ваш бывший муж дойдет до ВС РФ, что по этому поводу думает ваш адвокат?
— Анатолий Федорович, как и я, считает, что Грачев не будет оправдан. Постараюсь сейчас объяснить почему. Существенных нарушений закона при оценке доказательств, качественность этих доказательств, исследованных судом, дают основания полагать, что выводы судов о виновности Грачева не будут пересмотрены. Таким образом, он не может быть оправдан, так как ВС РФ вправе пересмотреть приговор только при фундаментальных нарушениях при рассмотрении дела, чего в настоящем уголовном деле не имелось. Конечно, ему хотелось бы стать русским Джонни Деппом, но это нереально.
— Вы считаете, что точку в вашей истории поставил именно Второй Кассационный суд общей юрисдикции РФ?
— Безусловно, коренной перелом произошел как раз после решения Кассационной инстанции. То есть после отмены незаконного решения апелляции и возвращения дела в Савеловский суд для рассмотрения апелляционной инстанцией в новом составе. Это был недвусмысленный намек Савеловскому суду и Мосгорсуду, который контролирует его, о том, какое мнение Кассационного суда по поводу моего уголовного дела. Они дали понять, что привели эту ситуацию в соответствии с законом, а также свое отношение – окончательное и обжалованию не подлежащее.
— Не могу не спросить, как сейчас ваше здоровье, руки?
— Травмированная рука периодически болит, но не так уже, как раньше. Старая травма. И только при смене погоды появляется боль. Но мой кистевой хирург Иван Александрович всегда со мной на связи, за что ему огромное спасибо.
— А личная жизнь, смогли открыть сердце для кого-то другого?
— На данный момент мое сердце свободно, и я готова к настоящим отношениям.
— Недавно вышел сериал «Сама виновата?», снятый по истории Маргариты Грачевой. Как вы считаете, нужны ли такие проекты и почему женщинам нельзя молчать о домашнем насилии?
— С Маргаритой я общалась лично, она прекрасная женщина. Я считаю, что нужно такие истории предавать огласке: снимать фильмы, писать статьи. Так как всегда лучше показать то, что может привести к трагичным последствиям, чем не показать. Знаете, ко мне обращались разные люди, есть истории, в которых и в 65 лет женщина пострадала от домашнего насилия, например, была избита родным сыном и находилась на грани суицида. Это все так ужасно. Одной мне не справиться, я не смогу всех поддержать, обнять, дать грамотный совет. В этом случае всегда работает огласка. Даже сейчас мы с вами делаем доброе дело. Прочитав мою историю, кто-то из женщин мне напишет, кто-то сделает выводы, кто-то просто будет знать, что есть такая Светлана Грачева, у которой, казалось бы, нет ни сил, ни надежды на помощь, где отказные выносились 11 раз, а в итоге все закончилось положительно и еще будет присуждена компенсация от РФ.
— Как думаете, в последнее время в России больше жертв домашних тиранов добиваются справедливости или же все еще этот процент слишком мал? Что необходимо сделать, чтобы меньше женщин страдали от насилия?
— Процент мал, моя история научит женщин быть сильными, верить в себя. Нет ничего невозможного. Но все-таки хотелось бы, чтоб, наконец, был принят закон об охранных ордерах, так мы сохраним жизни невинных.
— Какой совет можете дать женщинам, которые попали в похожую ситуацию?
— Домашнее насилие нельзя терпеть. Его нужно пресекать на корню. У нас не только женщины подвержены насилию, мужчины тоже, а еще дети и пожилые люди. Обязательно набраться сил и написать заявление в полицию. А если написали, то уже идти до конца. Ни в коем случае не иметь в голове таких мыслей, что у меня ничего не получится. Наоборот — постоянно себе внушать, что все получится. Кто сказал, что мне было легко? Чтоб хоть одна женщина в нашей стране смогла понять, как было мне все это время тяжело, ей нужно одеть мою обувь и пройти этот путь, который прошла я. Мы сами во многом виноваты, что быстро сдаемся, опускаем руки, виним государство. Но никто, кроме нас, не виноват в нашей слабости. Я знаю точно, кому нужна действительно помощь, рано или поздно человек ее получает. Никто не хочет работать по заявлениям, зная, что через месяц, ну максимум через два, она примерится с насильником или просто заберет его по каким-то своим надуманным причинам. Я прошу женщин стать сильнее, мудрее и терпеливее. Зло можно победить, если хотеть этого.
История Светланы Грачевой – это скорее исключение, нежели норма. По данным Консорциума женских неправительственных организаций, в России за 2022 год 72% жертв домашнего абьюза погибли от рук своего партнера. 8 сентября 2019 год мог стать последним днем в жизни Светланы, но, к счастью, она выжила и вошла в те 28% женщин, которым удалось спастись.
Начав говорить о произошедшем, Грачева получила колоссальную поддержку, в том числе от журналистов. С ней постоянно на связи писательница, правозащитница, Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, которая считает, что Светлана смогла добиться справедливости именно благодаря публичности, а также своей воле; и корреспондент издания aif.ru Анна Соколова, вот какой комментарий она нам дала: «Светлане Грачевой удалось победить в борьбе за привлечение своего мужа-абьюзера к ответственности прежде всего из-за личных качеств. Именно настойчивость, упорство, стойкость и юридическая грамотность позволили ей выиграть».
Кроме того, историю Светланы Грачевой прокомментировал известный криминалист, полковник РУБОП в отставке Михаил Игнатов: «Светлана добилась победы только благодаря своему упорству, настойчивости. Она шла вперед, преодолевала все трудности, всевозможные препоны, которые ей ставили органы полиции, некоторые сотрудники районного суда, била во все колокола. Как говорится: «Ей в дверь – она в окно». И это принесло свои результаты».
Дала комментарий и эксперт федеральных каналов, директор АНО «Защитники детства» Александра Марова: «Считаю, что Светлана одержала победу, исключительно своей настойчивостью в сочетании с грамотной правовой поддержкой».
История Светланы Грачевой доказывает, что огласка может помочь жертвам домашнего насилия не только стать услышанными, но и продолжать жить. Поэтому нельзя молчать, ведь каждая минута может стоить чьей-то жизни.