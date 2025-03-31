Суд поставил точку в деле правозащитницы Светланы Грачевой, которую истязал бывший муж

Правозащитница Светлана Грачева сообщила, что Савеловский районный суд поставил точку в ее истории. Обвинительный приговор в отношении экс-мужа, который истязал ее в браке, вступил в законную силу. Об этом узнал портал «Страсти».

На протяжении шести лет Грачева судилась с бывшим супругом. В отношениях мужчина наносил травмы жене, и она терпела, пока в один из дней не осознала, что может умереть от его руки. Тогда Светлана ушла от него и начала бороться за справедливое наказание. Путь был непростым. Ей 11 раз отказывали в возбуждении уголовного дела, а когда она все-таки смогла добиться обвинительного приговора, его отметили. Но в конце марта 2025 года суд вновь встал на сторону Грачевой.

«Я хочу выразить благодарность органам Прокуратуры РФ и всем судьям, кто помог мне добиться справедливости в данном деле. Я потратила шесть лет своей жизни, но смогла доказать, что так поступать с женщинами нельзя. Я очень рада, что в своей родной стране всего добилась. Выражаю благодарность Савеловскому суду по г. Москве, Межрайонной Савеловской прокуратуре и Второму кассационному суду Российской Федерации», — поделилась Светлана Грачева.

За историей Светланы все эти годы следил криминалист Михаил Игнатов. Он признался, что подталкивал правозащитницу к продолжению борьбы, к работе со СМИ.

«Я ей говорил, что, если не выносить историю в публичное пространство, то никто ничего не сделает. Так и будут отказывать. Хорошая поговорка есть: „Дорогу осилит идущий“. Так вот Света шла, несмотря на препятствия, и добивалась своего», — заявил Игнатов.

Криминалист отметил, что борьба Грачевой была непростой. И далеко не факт, что точка в деле поставлена окончательно. По его словам, бывший муж правозащитницы будет вновь обжаловать приговор. Хотя он в этом смысла не видит.

«Он будет обращаться во все инстанции, и это его право. Я, правда, считаю, что это бесполезно, так как новых каких-то обстоятельств он уже в этом деле не найдет. Главное, что на сегодняшний день все-таки поставлена точка. И Светлану можно поздравить с окончанием марафона под названием уголовное судопроизводство», — поделился Михаил Игнатов.

Полную историю Светланы Грачевой читайте на сайте «Страсти».