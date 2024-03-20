«Встретились с девочками и их родителями»: в школе прокомментировали скандал с избиением восьмиклассницы

В школе Москвы прокомментировали скандал с избиением восьмиклассницы в туалете. Директор учебного заведения Антон Малыш подтвердил конфликтную ситуацию и заявил, что они встретились с девочками и их родителями.

Ранее в ряде СМИ была информация о том, что в Москве восьмиклассница избила сверстницу в школьном туалете до черепно-мозговой травмы. Драка девочек произошла из-за ссоры в очереди поликлиники. Как сообщил порталу «Страсти» директор школы, между ученицами восьмого класса действительно произошел конфликт.

«Во время внутренней проверки установлено, что он имеет межличностный характер, каких-либо признаков групповой травли нет. Ситуация находится на моем личном контроле. С момента первого эпизода, который произошел 6 марта, администрация школы проводит всю необходимую работу. Мы встретились с девочками и их родителями, также к ситуации привлечены социальный педагог, психолог и школьная служба примирения», – рассказал он.

Директор добавил, что одна из учениц состоит на внутришкольном учете, с ней проводится индивидуальная воспитательная работа. Другая девочка на данный момент находится дома.

«Мы ждем ее скорейшего возвращения к занятиям. Важно отметить, что одна из главных задач школы – это создание комфортных и безопасных условий для каждого ребенка, и мы примем все необходимые меры, чтобы ситуация разрешилась», – добавил Антон Малыш.

Ранее мы писали о том, с чего началась вся эта история. Кроме того, мать пострадавшей школьницы тоже прокомментировала ситуацию.