«Периодически выбирали себе жертву»: мать избитой школьницами девочки рассказала о случившемся

Мать избитой школьницами москвички заявила, что дочь не единственная жертва. Она добавила, что ее ребенка избили не из-за очереди в поликлинику, как писали многие СМИ.

На юге Москвы несколько подростков дважды напали на восьмиклассницу, когда та пыталась пройти медосмотр без очереди. В результате нападения девочке было диагностировано сотрясение головного мозга. Мать пострадавшей заявила журналистам телеканала «360», что скандал в поликлинике стал лишь частью систематического психологического насилия, которому подверглись по меньшей мере пять человек.

«Они периодически выбирали себе жертву. У кого-то не тот вес, например, как у моей дочери, у кого-то не та национальность — они пырнули девочку за имя. Еще одна под опекой у родителей, не родная, над ней издевались из-за этого», — поделилась мать пострадавшей.

Драка началась в поликлинике, когда девочка просила пройти без очереди из-за тренировки. По словам матери, дочь молчала о случившемся, так как нападавшие угрожали ей. На следующий день конфликт продолжился в сообщениях, а через шесть дней в туалете школы одна из девочек, отказавшаяся принять извинения, напала на восьмиклассницу. В какой-то момент девочке нанесли удар по голове.

После инцидента состояние девочки ухудшилось, и ее доставили в больницу. Диагноз включал сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Видеозапись инцидента в туалете была передана матери другой пострадавшей девочки.

Мать рассказала о систематической травле, которой подвергались не только ее дочь, но и другие дети. Родители агрессоров не планировали связываться.

После отказа администрации школы комментировать ситуацию, мать пострадавшей девочки обратились в полицию, Следственный комитет России и администрацию президента, а также к уполномоченному по правам ребенка.

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