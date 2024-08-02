«Всегда была жадной до нервных колик»: что известно о связи Пугачевой с бандитами

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о ситуации вокруг певицы Аллы Пугачевой и ее коллег, которые обвиняют артистку в том, что она закрыла им путь на сцену. Так, исполнитель Игорь Наджиев ранее рассказывал, как Алла Борисовна «зарыла» его из-за сходства с мужем Филиппом Киркоровым. Также он заявил, что она подослала бандитов к Валентине Легкоступовой.

В эксклюзивном комментарии сайту «Страсти» музыкальный критик признался, что в случае с Киркоровым Наджиеву виднее, а вот о ситуации с бандитами и Легкоступовой высказался подробнее. Для начала он отметил, что Пугачева действительно не любила исполнительницу хита «Ягода-малина».

«Но вряд ли доходило до того, что она подсылала к ней бандитов. Бандитам платить надо, а Пугачева всегда была жадной до нервных колик. И потом, вряд ли бандиты что-то могли поиметь с Легкоступовой – она никогда не была дорогим гастролером. Зачем тогда она нужна бандитам?» – поделился Сергей Соседов.

Он пояснил, что в 90-е внимание бандитов привлекали богатые «попсовики», а Легкоступова к таким не относилась.

«Может, они и приходили к ней, но, поняв, что взять с нее нечего, уходили. Но вряд ли их посылала Пугачева», – подытожил критик.

Ранее мы писали о том, зачем Лайма Вайкуле устроила фестиваль в Юрмале и пригласила туда уехавших звезд.