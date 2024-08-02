«Удивительно, как Валя еще осталась жива»: Наджиев раскрыл, что Пугачева подослала бандитов к Легкоступовой

Певец Игорь Наджиев рассказал о том, как Алла Пугачева подослала бандитов к коллеге Валентине Легкоступовой. Об этом он вспомнил в беседе с aif.ru.

По словам артиста, много лет назад Примадонна закрывала талантливым звездам путь на сцену. Так случилось с ним и с Легкоступовой. Ей не нравились молодые женщины с хорошим вокалом. Именно такой была исполнительница хита «Ягода-малина».

«Я знаю, каким катком прошлась наша драгоценная Алла Борисовна по жизни Вали Легкоступовой. Я это знаю из уст самой Валечки. Она рассказывала мне о том, что к ней приезжали на концерт бандиты из окружения Аллы Борисовны. Как мне потом сказали люди знающие, удивительно, как Валя еще осталась жива», – поделился он.

Наджиев отметил, что Пугачева не терпела никакой конкуренции. А кроме того, артистка была зла из-за того, что песни, которые были написаны специально для нее, оказались у Легкоступовой. Певец пояснил, что об этом прекрасно знает Раймонд Паулс.

«Это песня “Двое” и песня “Ты меня не оставляй”. Из-за них разгорелось всё. Помните это знаменитое интервью Пугачевой Урмасу Отту, когда она мимоходом сказала: ну сейчас всякие певицы, появляются, даже не вспомню имен. Урмас уточнил: “Кроме вас, какие еще певицы?” — “Ой, ну вот эта “Ягода-малина”, вот она. А, Легкоступова», – добавил артист.

Игорь напомнил интервью Валентины, в котором она сама жаловалась на то, что ее «скосила» главная звезда. Но фамилию не назвала. Когда певец встретился с ней то спросил, почему же она не назвала имя.

«Ну а что мне счеты сводить с пожилым человеком? Я все простила уже», – ответила Легкоступова.

После начала СВО Пугачева уехала из России и даже рассказала о том, планирует ли петь на сцене. В беседе с NEWS.ru музыкальный критик Денис Сорокин предположил, что в ближайшее время «заскучавшая по публике» исполнительница запишет совместный трек с певицей Земфирой* (признана иноагентом на территории РФ), актером Данилой Козловским или с украинской артисткой Веркой Сердючкой (Андреем Данилко).

«Даже в свои 75 лет она не растеряла умение удивлять и эпатировать публику», – отметил он.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева снялась вместе с Данилой Козловским после спектакля в Юрмале.