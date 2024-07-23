«В деревне для местных жителей»: критик Соседов рассказал, зачем Вайкуле нужен свой фестиваль

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о том, почему забытая в России исполнительница Лайма Вайкуле продолжает выходить на сцену и даже проводит собственные фестивали.

Для начала он отметил, что певица стала популярной благодаря Алле Пугачевой. Она отказалась от многих песен, что открыло дорогу Вайкуле на сцену. После отъезда из России звезда не стала сидеть дома, а продолжила выступать.

Соседов прокомментировал желание Лаймы выступать на сцене и ее фестиваль «Рандеву», который пройдет Юрмале. Он отметил, что «о масштабе и значении» мероприятия речи не идет.

«По сути это фестиваль в деревне для местных жителей, и говорить о нем на федеральном уровне бессмысленно. Зачем она его проводит? Просто тешит свое тщеславие. Этот фестиваль недорого стоит», – заключил Сергей.

Полный текст от сайта «Страсти» о жизни Лаймы Вайкуле и скандалах можно прочитать здесь.