«Все настолько фальшиво»: певица Сара Окс поделилась впечатлениями от похода на «Голубые огоньки»

Шоу «Голубой огонек» выходит ежегодно в новогоднюю ночь на телеканале «Россия 1» с 1998 года. В съемках телепередачи принимают участие многие звезды шоу-бизнеса. Некоторым из них проект кажется пластмассовым и бездушным, как, например, певице Саре Окс, которая дала большое интервью сайту «Страсти».

Исполнительница снималась во множестве шоу, но «Голубые огоньки» поразили ее особенно. По словам певицы, ее очень сильно удивила пластмассовасть этого проекта. Фальшивым оказалось буквально все — от натянутых улыбок до песен, исполняемых под плюс.

«Все настолько фальшиво — все поют под плюс, невнятно открывая рот, одно и то же, ничего нового, те же лица с натянутыми смайлами, песни ужасные, пошлость, одним словом. Нет ощущения волшебства», — рассказала Сара.

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