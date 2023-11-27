Победительница шоу Аллы Пугачевой Сара Окс рассказала о российском шоу-бизнесе и работе в Голливуде

Певица Сара Окс поучаствовала во множестве российских телепроектов и музыкальных шоу. За это время исполнительница успела поработать с музыкантом Сергеем Пенкиным, который, как выяснилось, не только талантливый эстрадный артист, но и заботливый кулинар. Певица также сдружилась с одним из самых громких шоуменов страны Никитой Джигурдой. Он, по заверениям девушки, способен не только производить впечатление, но давать много ценных советов. Триумфом Сара называет свою победу на «Радио Алла» — таким образом, исполнительница стала одной из немногих, на чей талант обратила внимание сама Алла Пугачева.

Побывала знаменитость и на популярной среди россиян телепрограмме «Давай поженимся!», где произошло довольно колкое общение с ведущей Ларисой Гузеевой. Помимо всего прочего, за плечами Окс сотрудничество с композитором Мадонны и работа в Голливуде, которые вывели певицу на мировой уровень. О своей дороге к звездам и со звездами Сара рассказала сайту «Страсти».

Вы обучались вокалу у Сергея Пенкина — оцените его как учителя. Какие знания он вам дал?

С Сергеем Пенкиным меня свела судьба во время подготовки к проекту «Голос 6». Я случайно узнала про его школу вокала, а так как спеть с ним хотела с отрочества, то без тени сомнения записалась на первое занятие. Уже с первой встречи меня положили на пол, чтобы научить дышать, обязали выучить стихотворение о том, как технически грамотно артикулировать и петь, и даже накормили фирменным блюдом. Сергей — заботливый кулинар, принес кастрюлю с макаронами и угостил всех присутствующих. Меня готовили к проекту с песней «Бриллианты» ВИА Гры — к сожалению, мне не разрешили выбрать песню на слепое прослушивание и было непросто создать номер, в котором можно было бы показать голос в этой композиции. Но что не менее ценно — так это то, что маэстро приоткрыл завесу своего продвижения — как ему не давали петь, мешали, ставили палки в колеса. Такие истории преодоления очень воодушевляют.

Вам удалось поработать с Аллой Пугачевой после того, как она заметила ваше творчество? Что вам дало ее наставничество?

Мой первый триумф — это победа на конкурсе исполнителей от «Радио Алла». Алла Борисовна собрала финалистов и наградила каждого денежным призом. Мне даже во сне не снилось то, что я буду петь перед Примадонной лично и обо мне напишут федеральные СМИ. Иногда шустришь, бегаешь — и ничего не получается, отказы, трата времени. А в какой-то момент наверху так все устраивается, что за все годы отказа ты получаешь обратную связь в виде подобного проекта, который уравновешивает безрезультатную суету, которую ты создавал. Наставничество в любом виде от такого рода артиста дает своего рода посвящение в жрецы искусства. Ведь сколько талантливых людей? А скольких заметила Алла Пугачева. Это переход в ранг замеченных, как боевое крещение. Уже не среагируешь на хейт со словами — неизвестная певичка. За тебя говорит твой бэкграунд.

Как вы считаете, вернется ли Алла Борисовна на сцену?

Вопрос надо ставить иначе — нужно ли это человеку, который всю жизнь отдал этому виду искусства? Она вошла в историю, как бы кто ни пытался ее перекраивать. И свое имя, и статус уже заработала, и наследие оставила. История меняется — появляются новые герои, однодневные или нет — вопрос другой, но всем нам отмерен свой срок службы.

Как вы считаете, после отъезда Пугачевой из России — кто стал новой королевой отечественной эстрады?

Мое личное мнение — сейчас проекты и артисты — это звезды недолговечные. Создали проект. Выпустили несколько хитов. Проект гаснет. Матранг, Грибы, DJ Пилигрим, Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ), Нюша, Иван Дорн — каждое имя было громким. Но где они все сейчас? Таковы тенденции нового мира. Поэтому у нас короли и королевы — пока есть бюджет. Это не секрет.

У вас есть совместная работа с Никитой Джигурдой — насколько ценным вы считаете этот опыт? Вы остались коллегами или же успели подружиться за это время?

Изначально мне прислали песню, от которой я завелась и год боролась с желанием ее купить. В итоге не смогла пройти мимо и приобрела права. Дальше встал вопрос — кто будет петь припев, ведь там четкая фраза — я твой дед мороз, бородатый злодей — явно не мои слова. И я начала составлять список, кто из артистов с хриплым голосом смог бы подойти. Рассматривала я и профессора Лебединского, и Дмитрия Нагиева и даже «Бутырку». А ответил директор Никиты Джигурды на наш запрос. Причем весьма оперативно. Все произошло быстро. Выбрали студию, записали песню, потом клип, потом презентация, премьера в программе «Давай поженимся!». Во время исполнения песни пустились в пляс все — от Розы Сябитовой до Яны Кошкиной, от Бари Алибасова до Анастасии Волочковой. Здорово, когда диалогу не мешает пафос и снобизм. Когда можешь договориться о сотрудничестве без напрягов. А касаемо дружбы — мне было приятно и важно, когда Никита поддержал меня во время недавнего скандала. Он дал много ценных советов, как пережить провокации и скандалы.

Какое преимущество даёт работа в Голливуде? Какие двери на отечественной эстраде она открывает?

Работа в Голливуде — это новый бесценный опыт, особенно, что касается сотрудничества с американскими продюсерами — иная ментальность, другой подход к делу. Наблюдать за переговорами, созданием треков было очень интересно. Это добавляет очков форы перед другими музыкантами, расширяет творческие горизонты. Ты понимаешь, что ничем не хуже других. И покоряешь вершину за вершиной. Конечно, нужно снять розовые очки и понимать, что бюджеты в США намного больше и там требуют по полной программе с тебя и в финансовом плане. Но лазейки есть всегда. У меня сейчас огромный спрос на публикации в международных журналах. Я никогда не платила за то, чтобы побывать на обложке или внутри печатного глянца. Так же и с продюсером Марком Уильямсом мы создали пару треков, потому что я ему приглянулась на конкурсе талантов WCOPA — удачливость и харизма часто ведут меня к цели. Если говорить об открытии дверей в отечественный шоу бизнес через зарубежку, то это у меня, скорее, параллельные прямые. Одно не открывает двери в другое, а только обогащает тебя как артиста.

С кем вам удалось поработать из зарубежных звезд?

DJ Luiciano из Майями создал много ремиксов на мои песни. Также это Kenjies – DJ из Токио.

Вы говорили в одном из интервью, что периодически прибегаете к помощи именитых диджеев и продюсеров из Европы и Америки. С кем конкретно вам приходилось работать? Есть ли среди них мировые имена?

Вышеупомянутый мной Марк Уильямс писал песни для Мадонны и ряда других именитых артистов американского шоу бизнеса. Он работает в стиле RNB, его лейбл так и называется Indasoul RNB.

Как вы попали в кино? Если ли у вас любимые режиссеры, у которых вы бы хотели сняться?

Все начиналось с массовок, чтобы засветиться и познакомиться с кастинг директорами. Дальше меня стали приглашать на эпизоды, потом пошли роли в сериях, второстепенные роли («Партия для чемпионки»), главный актерский состав (скетчком «Счастливый конец»). Много кастингов, проб. Любимый режиссер Дэвид Линч. Сняться в Твин Пиксе — пожалуй, моя несбыточная мечта.

Ваше участие в различных шоу по типу «Каникулы в Мексике» или «Давай поженимся!» было направлено на поиск второй половинки или же это просто медийная история?

Не думаю, что в таких проектах рождается любовь. Когда в основе — коммерция и рейтинги, о каком зарождении чувств может идти речь? Для меня это была медийная история и возможность побывать в другой стране. К тому же «Каникулы» были моим вторым реалити шоу. В первом, «Спокойной ночи, мужики» на ДТВ, я победила и забрала денежный приз. Неплохая разминка перед шоу на MTV. А в «Давай поженимся!» я была 3 раза участницей, а в 4-й раз — спела дуэтную песню с Джигурдой.

Какое шоу вам больше всего понравилось?

Мне понравился проект с Павлом Раковым «Такому мама не научит» на канале Мир, где меня пригласили как блогера рассказать свою историю успеха. А потом на основе этого интервью вышла книга автора, где мои советы были включены. Люблю, когда от проекта есть польза и для меня, и для окружающих. Моим самым первым проектом было шоу «Такси» на ТНТ с Алексеем Куличковым, и тогда я заработала свои первые деньги, тогда это было 3 с небольшим тысячи рублей за правильные ответы на вопросы. Все эти шоу есть на моем официальном канале на YouTube @sara_oks. Еще ценю, когда съемочная группа относится уважительно, например, проект «Музыкальная начинка» на НТВ и «Академия красоты» с Ляйсан Утяшевой».

Можете ли поделиться с нами секретами разных шоу или же тем, что вас больше всего удивило в них?

Большинство проектов требует соглашения о неразглашении. Поэтому определенные вещи я не могу раскрывать. Секретов много. Но на то они и секреты. Меня удивила пластмассовость «Голубых огоньков». Все настолько фальшиво — все поют под плюс, невнятно открывая рот, одно и то же, ничего нового, те же лица с натянутыми смайлами, песни ужасные, пошлость, одним словом. Нет ощущения волшебства.

Вы снимались в телешоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Лариса Гузеева, по вашему мнению, такая же жесткая и острая на язык женщина, когда рядом нет камер, или она ведет себя по другому без них?

Ее ненависть к женщинам, особенно из неблагополучных семей, меня удивляет. Зачем откровенно высмеивать бедных девушек из провинции? Ты ведущая на федеральном канале, все у тебя хорошо, многие мечтают занять такое место. Нет сочувствия к тем, кто пытается занять свое место под солнцем. Они же не виноваты, что родились в неполноценных семьях и приходится как-то устраиваться в жизни. Но сколько смотрю отрывки ее диалогов с участницами, из Испании звонят и говорят, что им стыдно от такого хабальского поведения, испанский стыд. Ведущая должна быть выше, лучше, а словесным зловонием она опускает себя. Возможно, в себе не принимает эти качества и срывается на других. Можно, оказывается, быть успешным и злым одновременно.

Вы действительно считаете Аллу Пугачеву и Ларису Гузееву самыми красивыми женщинами, как говорили на съемках шоу «Давай поженимся!» на Первом канале?

В Алле Пугачевой есть харизма, которая делает ее особенной. А Лариса Гузеева действительно была редкая красотка.